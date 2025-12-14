En España hay una amplia variedad de opciones de loterías para probar la fortuna y obtener premios importantes. Uno de estos juegos es la Bonoloto, que brinda a loscompetidores varias opciones de apuestas.

Los premios de cada uno de estos sorteos tienen un pozo acumulado que se incrementa cada vez que no se obtienen ganadores. Por ello, conoce de cuánto será la próxima recompensa y cuáles fueron las últimas cifras premiadas.

El resultado oficial del Bonoloto del sábado 13 de diciembre

Durante el sábado, 13 de diciembre de 2025, los números ganadores son 01, 13, 19, 26, 28, 32, la cifra complementaria el 31 y el número de reintegro el 4.

Para el sorteo del sábado, 13 de diciembre de 2025, el Bonoloto recaudó un total de 4.221.661 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.160.956,8 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

Seis aciertos: hubo 1 ganador y el premio fue de 356387.75 euros. Cinco aciertos más el complementario: hubo 4 ganadores y el premio fue de 32,398.89 euros. Cinco aciertos: 76 ganadores con un premio de 852,6 euros. Cuatro aciertos: 4137 ganadores con un premio de 23,49 euros. Tres aciertos: 75474 ganadores con una recompensa de 4 euros. Reintegro: 423542 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo de la Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. No obstante, les está concedido ajustar el lugar, día y momento del juego a través de una resolución. En este caso, la comunicación se efectuará de forma oficial en todos sus redes sociales.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Las personas que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Es fundamental que los jugadores establezcan un presupuesto claro antes de comenzar a apostar, asegurándose de no gastar más de lo que pueden permitirse perder. Además, es recomendable tomar descansos regulares para evitar que la emoción del juego nuble el juicio y mantener siempre el control sobre el tiempo y el dinero invertido.

Si en algún momento sientes que la apuesta se convierte en un problema, no dudes en buscar ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al correo oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación en el manejo de la situación.