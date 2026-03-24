La página oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números ganadores del último sorteo del Bonoloto, una de las loterías más famosas del país por los millonarios premios que entrega a los ganadores. Durante el lunes, 23 de marzo de 2026, los números ganadores son 07, 09, 13, 18, 24, 30, la cifra complementaria el 43 y el número de reintegro el 2. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 1 ganador que se llevó un premio de 307839.57 euros, mientras que la categoría con cinco aciertos más el complementario contó con 3 ganadores, cada uno con un galardón de 37313.89 euros. Para el sorteo del lunes, 23 de marzo de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.040.108 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.111.029,8 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE. El costo de cada apuesta es de 50 céntimos y el 55% de la recolección se asigna a premios, de los cuales un 10% corresponden al reintegro. Los apostadores que logren tres aciertos recibirán 4 euros. Luego de descontar el 10%, el 45% restante se distribuirá entre las distintas categorías tras descontar la cantidad resultante de multiplicar por 4 euros el número de acertantes con tres aciertos. El fondo excedente se distribuirá de la siguiente manera: el 45% para los que logren 6 aciertos, el 24% para los que acierten cinco números más el número complementario, el 12% para aquellos con cinco aciertos y el 19% para los que consigan cuatro aciertos, repartidos a partes iguales entre todos los ganadores. Los jugadores que hayan acertado en alguna de las categorías con premios inferiores a 2000 euros tendrán la oportunidad de recibir su dinero al día siguiente del sorteo, si muestran el comprobante de su billete, en los establecimientos autorizados. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se pagan a través de las entidades financieras asociadas. Estas son las siguientes: Es fundamental que los jugadores establezcan un presupuesto antes de comenzar a apostar y se adhieran a él, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. Además, es recomendable tomar descansos regulares para mantener el control y no dejarse llevar por la emoción del juego. Si en algún momento sientes que la apuesta se convierte en un problema, no dudes en buscar ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al mail oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación. La prevención es clave para disfrutar del juego de manera responsable.