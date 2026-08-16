En España hay una amplia variedad de opciones de jugadas para probar la fortuna y obtener premios importantes. Uno de estos juegos es la Bonoloto, que brinda a losparticipantes varias opciones de apuestas.

Los premios de cada uno de estos sorteos tienen un pozo acumulado que se incrementa cada vez que no se obtienen ganadores. Por ello, conoce de cuánto será la próxima recompensa y cuáles fueron las últimas cifras premiadas.

El resultado oficial del Bonoloto del sábado 15 de agosto

Durante el sábado, 15 de agosto de 2026,

Los números ganadores son 11, 16, 22, 34, 35 y 47; la cifra complementaria es el 10 y el número de reintegro es el 1.

En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 0 ganadores con un premio de 0 euros y la de cinco aciertos más el complementario registró 1 ganador con un galardón de 153909.33 euros.

Para el sorteo del sábado, 15 de agosto de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 4.947.265 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.360.497,9 euros en premios, según los datos compartidos por LAE.

Los ganadores del último sorteo de la Bonoloto

1.Seis aciertos: Hubo 0 ganadores y, por ello, el premio fue de 0 euros.

2.Cinco aciertos más el complementario: Hubo 1 ganador y, por ello, el premio fue de 153909.33 euros.

3.Cinco aciertos: 100 ganadores con un premio de 769,55 euros.

4.Cuatro aciertos: 4644 ganadores con un premio de 24,86 euros.

5.Tres aciertos: 85897 ganadores con una recompensa de 4 euros.

6.Reintegro: 494494 ganadores con un premio de 0.5 euros.

¿Cuándo se sortea la Bonoloto?

El sorteo del Bonoloto se lleva a cabo de lunes a domingo a las 21.30 horas desde en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado (LAE), en Madrid. Sin embargo, tienen permitido alterar el lugar, día y hora de juego mediante una resolución. En dicho caso, el aviso se realizará oficialmente en todos sus canales de comunicación.

¿Cómo jugar al Bonoloto?

Los que quieran participar del juego de la Bonoloto deben escoger entre los números del 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo. La cantidad de combinaciones posibles variará según el tipo de apuesta.

La apuesta sencilla permite participar en la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas.

Resultados del Bonoloto en España (foto: Pexels).

¿Cuánto tiempo tengo para reclamar mi premio?

Los ganadores del sorteo tienen un plazo límite de tres meses para cobrar su premio. Este plazo comienza a contar desde el día siguiente al último sorteo. Por ese motivo, es necesario consultar la fecha exacta de caducidad en el reverso del boleto. Si el último día del plazo coincide con un festivo, tendrán un día más para acudir al de venta oficial y cobrar el premio.

Recomendaciones para los jugadores del Bonoloto

Apuesta solo lo que puedas permitirte perder; fija límites de tiempo y gasto antes de jugar. Haz pausas y recuerda que el juego es entretenimiento, no una forma de ganar dinero.

Si notas pérdida de control o malestar, detente y busca apoyo.