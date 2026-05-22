La demanda de energía en España del sábado registró la cifra de 12.171.679 MWh con respecto a los 12.127.102 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la luz pasó de 56.27 euros a 36.82 euros el MWh.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 23 de mayo?

En el sábado, 23 de mayo de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 103,48 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:

Franja horaria Precio por MWh De 0:00 a 1:00 103.48 euros De 21:00 a 22:00 99.55 euros De 22:00 a 23:00 98.84 euros De 1:00 a 2:00 80.44 euros De 23:00 a 24:00 74.85 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 23 de mayo?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -2,33 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 14:00 a 15:00 -2.33 euros De 11:00 a 12:00 -2.1 euros De 12:00 a 13:00 -2.1 euros De 13:00 a 14:00 -2.1 euros De 15:00 a 16:00 -2.04 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 103.48 De 1:00 a 2:00 80.44 De 2:00 a 3:00 61.06 De 3:00 a 4:00 46.88 De 4:00 a 5:00 50.0 De 5:00 a 6:00 45.67 De 6:00 a 7:00 50.22 De 7:00 a 8:00 46.28 De 8:00 a 9:00 11.3 De 9:00 a 10:00 0.25 De 10:00 a 11:00 -0.83 De 11:00 a 12:00 -2.1 De 12:00 a 13:00 -2.1 De 13:00 a 14:00 -2.1 De 14:00 a 15:00 -2.33 De 15:00 a 16:00 -2.04 De 16:00 a 17:00 -0.95 De 17:00 a 18:00 -0.17 De 18:00 a 19:00 4.99 De 19:00 a 20:00 48.17 De 20:00 a 21:00 74.33 De 21:00 a 22:00 99.55 De 22:00 a 23:00 98.84 De 23:00 a 24:00 74.85

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar luz en casa?