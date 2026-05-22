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La demanda de energía en España del sábado registró la cifra de 12.171.679 MWh con respecto a los 12.127.102 MWh comparado con el día anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.
Además, el importe medio de la luz pasó de 56.27 euros a 36.82 euros el MWh.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el sábado 23 de mayo?
En el sábado, 23 de mayo de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 103,48 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 0:00 a 1:00
|103.48 euros
|De 21:00 a 22:00
|99.55 euros
|De 22:00 a 23:00
|98.84 euros
|De 1:00 a 2:00
|80.44 euros
|De 23:00 a 24:00
|74.85 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el sábado 23 de mayo?
Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -2,33 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 14:00 a 15:00
|-2.33 euros
|De 11:00 a 12:00
|-2.1 euros
|De 12:00 a 13:00
|-2.1 euros
|De 13:00 a 14:00
|-2.1 euros
|De 15:00 a 16:00
|-2.04 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|103.48
|De 1:00 a 2:00
|80.44
|De 2:00 a 3:00
|61.06
|De 3:00 a 4:00
|46.88
|De 4:00 a 5:00
|50.0
|De 5:00 a 6:00
|45.67
|De 6:00 a 7:00
|50.22
|De 7:00 a 8:00
|46.28
|De 8:00 a 9:00
|11.3
|De 9:00 a 10:00
|0.25
|De 10:00 a 11:00
|-0.83
|De 11:00 a 12:00
|-2.1
|De 12:00 a 13:00
|-2.1
|De 13:00 a 14:00
|-2.1
|De 14:00 a 15:00
|-2.33
|De 15:00 a 16:00
|-2.04
|De 16:00 a 17:00
|-0.95
|De 17:00 a 18:00
|-0.17
|De 18:00 a 19:00
|4.99
|De 19:00 a 20:00
|48.17
|De 20:00 a 21:00
|74.33
|De 21:00 a 22:00
|99.55
|De 22:00 a 23:00
|98.84
|De 23:00 a 24:00
|74.85
¿Cómo ahorrar luz en casa?
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las estancias cuando no estés en ellas.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.