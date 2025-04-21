La teoría de la interpretación de los sueños fue desarrollada por Sigmund Freud y revolucionó la psicología hasta lo que es en la actualidad. Según explica el Centro de Psicoterapias Avanzadas de IPSIA en Madrid, los sueños son una manifestación de los deseos reprimidos. En la actualidad, tanto la ciencia como la espiritualidad coinciden en que los sueños no son simples productos del azar, sino reflejos de experiencias vividas. Según la astróloga Ally Lewber, “Los sueños son como realities: intensos, impredecibles y, a veces, exagerados”. Según la especialista, representan mensajes del inconsciente, fragmentos de pensamientos, emociones y deseos que no siempre emergen a la superficie durante la vigilia. El acto de soñar está relacionado con la actividad cerebral durante el sueño, especialmente en la fase conocida como sueño REM (movimiento ocular rápido, por sus siglas en inglés). Durante esta etapa, el cerebro está altamente activo al procesar información, recuerdos y emociones acumuladas durante el día. Soñar con otra persona puede ser interpretado como la necesidad de cerrar ciclos y, según la médium Ivana Naskova, los rostros que aparecen en los sueños tienen algo que enseñar. Un sueño recurrente con alguien puede ser interpretado como una conexión energética persistente. “Quizás esa persona también esté pensando en ti, o exista un vínculo que aún no se ha resuelto”, sostiene Naskova. Esta teoría espiritual sugiere que a través del sueño se pueden activar otros canales de comunicación que superan el plano físico. ¿Qué significan los sueños donde aparecen personas del pasado? Según Ivana Naskova, la clave para dejar de soñar con alguien en específico se encuentra en enfrentarse con lo pendiente. "Resolver emociones no gestionadas en la realidad puede liberar al subconsciente de tener que revivirlas una y otra vez", explicó la especialista. Soñar con un ex puede indicar cierta nostalgia, pero también una advertencia sobre algo que ocurre en su vida. Para quienes deseen comprender mejor lo que sueñan, la recomendación de Ally Lewber es llevar un diario de sueños. Allí, se deberá anotar cada detalle al despertar para poder detectar patrones, emociones persistentes o temas recurrentes en los sueños. ¿Cuál es la explicación científica a soñar con personas del pasado? Un estudio realizado por la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño (AASM) sugiere que soñar con personas del pasado puede estar relacionado con el procesamiento de recuerdos, la regulación emocional y la presencia de asuntos no resueltos. Para la psicología, los sueños son el resultado de un proceso que a menudo combina fragmentos de distintas experiencias de vida con las memorias y pensamientos del presente, por lo que puede ocurrir que al dormir aparezcan recuerdos de personas del pasado. Los resultados del estudio de la AASM arrojaron que el 53,5% de los sueños estaban relacionados con el recuerdo y casi el 50% de los informes con una fuente de memoria estaban relacionados con múltiples experiencias pasadas. Estos resultados aumentan la posibilidad de soñar con personas, lugares u objetos que marcaron algún momento de la vida. “Esta es una nueva descripción de cómo los sueños se nutren simultáneamente de múltiples fuentes de la vida de vigilia, utilizando fragmentos de experiencias pasadas para construir nuevos escenarios que anticipan eventos futuros", mencionó la autora del estudio, Erin Wamsley.