La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este viernes, 19 de junio de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este viernes 19 de junio

El clima en España se presenta estable en Baleares y gran parte de la Península, con chubascos y tormentas en el interior por la tarde. Los cielos estarán despejados o con algunas nubes, excepto en el Cantábrico y regiones montañosas con nubes de evolución.

Se espera un aumento de temperaturas máximas en el sureste y Baleares, con superaciones de 35-36 grados en el suroeste y 38-39 grados en los valles del Guadiana y Guadalquivir. Las mínimas subirán en Baleares y el centro, mientras que el viento será mayormente flojo, con características específicas en litorales y Canarias.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este viernes?

El clima en Madrid estará marcado por temperaturas máximas de hasta 37 grados, con cielos poco nubosos y posibilidad de chubascos y tormentas en la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos en Andalucía, con posibilidad de chubascos y tormentas por la tarde en las sierras orientales. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 40 grados y los vientos serán flojos con intervalos moderados.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña será mayoritariamente despejado o con algunas nubes bajas en Girona durante la mañana. Por la tarde, aparecerán intervalos de nubes altas y se prevén posibles chubascos y tormentas en el Pirineo occidental. Las temperaturas oscilarán entre 15 grados como mínima y hasta 38 grados como máxima en la mitad occidental de la depresión central.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

Cielo poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas en Aragón. Por la tarde, se desarrollarán chubascos acompañados de tormentas en el sistema Ibérico, que podrían extenderse al Bajo Aragón, siendo localmente fuertes. Las temperaturas máximas llegarán a 38 grados, mientras que las mínimas descenderán ligeramente a 16 grados. Viento flojo de dirección variable, aumentando a sureste en la tarde.

El clima en Asturias se presentará con nubes bajas y brumas, especialmente por la mañana. Se esperan chubascos y tormentas en el interior por la tarde, con temperaturas entre 31 y 16 grados. El viento será flojo, con brisas durante el día.

Cómo estará el clima en España este martes 13 de enero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado con nubes altas y polvo en suspensión. Temperaturas en ascenso, con máxima de 36°C y mínima de 16°C. Viento flojo a moderado del este, con intervalos de brisa en Mallorca e Ibiza.

Nuboso en el norte de las islas montañosas y de Lanzarote y poco nuboso con intervalos de nubes altas en el resto; temperaturas con pocos cambios; viento flojo a moderado del norte o noreste, más intenso en las islas orientales y en vertientes sureste y noroeste del resto de islas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana estará mayormente despejado, con temperaturas entre 15 y 34 grados y vientos del nordeste en el litoral.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

Hoy en Castilla y León habrá intervalos de nubes altas, aumentando la nubosidad en el este, donde se esperan chubascos y tormentas por la tarde, más probables en la mitad oriental. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 35 grados y el viento será variable con predominio del suroeste, pudiendo presentar rachas fuertes en zonas de tormenta.

El clima se presentará poco nuboso con intervalos de nubes altas y se espera la presencia de calima. Por la tarde, podrían desarrollarse chubascos y tormentas localmente fuertes en el norte de La Mancha, Montes de Toledo y Sierras del noroeste de Ciudad Real. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 37 grados, con un ligero ascenso y viento flojo predominante del sureste y este, pudiendo alcanzar rachas muy fuertes en áreas de tormenta.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, intervalos nubosos con nubes bajas por la mañana y medias y altas el resto del día, temperaturas con pocos cambios (máx. 26 °C, mín. 21 °C) y vientos flojos de levante.

En Melilla, intervalos de nubes bajas, temperaturas entre 22 y 27 °C con pocos cambios y vientos flojos variables con predominio de levante.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presentará con intervalos de nubes bajas y altas, chubascos y tormentas dispersas por la tarde, con mínimas alrededor de 18 grados y máximas de hasta 35 grados en el interior.

El clima en La Rioja se espera con intervalos de nubes altas, aumento de nubosidad y chubascos por la tarde, con temperaturas entre 19 y 37 grados.