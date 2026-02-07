El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este sábado, 7 de febrero de 2026. El clima en España se verá influenciado por la circulación atlántica, con cielos nubosos y precipitaciones generalizadas que avanzarán de oeste a este. Se esperan fuertes lluvias en la mitad sur y en Alborán, así como nevadas significativas en montañas del centro y norte a cotas de 800/1100 metros. Las temperaturas descenderán en gran parte del país, con heladas débiles en montañas del norte y sureste. Predominará un viento moderado de componentes oeste y sur, con rachas fuertes en la mitad sur y fachada oriental. En Canarias, el tiempo será estable con intervalos de nubes altas. Cielos nubosos y lluvias en Madrid, con temperaturas entre 3 y 7 grados y heladas débiles en la Sierra. Cielos cubiertos con precipitaciones moderadas a fuertes y tormentas ocasionales en la vertiente atlántica. Nubes bajas y brumas en las sierras, con cota de nieve alrededor de 1000 metros. Temperaturas entre 3 y 17 grados, con ligero descenso y heladas débiles en las sierras orientales. Vientos moderados del suroeste, aumentando a fuertes. El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos y claros en horas centrales. Habrá probabilidad de precipitaciones débiles en el tercio norte y en la mitad occidental al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 0 y 17 grados, con heladas débiles en el Pirineo y viento flojo a moderado del oeste, con rachas fuertes en zonas altas. La cota de nieve se situará entre 1000 y 1400 m. El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos y claros en las horas centrales, pero se tornará muy nuboso por la tarde, con precipitaciones que avanzarán de sur a norte. La cota de nieve estará entre 1000 y 1400 m, con nevadas significativas en el Pirineo al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 0 y 14 grados, con un ligero descenso y heladas débiles en el Pirineo y zonas cercanas. El viento será moderado en la mitad sur y flojo a moderado en la mitad norte, cambiando a sur y sureste por la tarde. El clima en Asturias se presentará con cielo nuboso y brumas matinales, con precipitaciones débiles por la tarde, especialmente en el interior y el litoral occidental. Las temperaturas oscilarán entre 14 y 3 grados, con heladas débiles en montaña y viento moderado que cambiará a componente norte en el litoral. El clima se presentará con intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitación débil, aumentando por la tarde a cielo cubierto con lluvias. Las temperaturas descenderán y habrá viento moderado del oeste y suroeste, con rachas de 60 a 70 km/h. Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, más acusado en Lanzarote y Fuerteventura y máximas con pocos cambios. Viento flojo de componente norte en costas y noroeste moderado en medianías y zonas altas. Cielo poco nuboso al inicio, pero se tornará muy nuboso con precipitaciones en el interior de la mitad norte por la tarde; temperaturas entre 4 y 17 grados y viento moderado a fuerte del oeste. El clima en Castilla y León se presentará nuboso a cubierto, con precipitaciones débiles dispersas por la mañana y localmente moderadas en el tercio occidental, aumentando a moderadas y generalizadas en la segunda mitad del día, con posibilidad de tormentas y granizo en el extremo sur. La cota de nieve estará entre 800 y 1200 metros y las temperaturas oscilarán entre 0 grados de mínima y 11 grados de máxima, con heladas débiles en zonas de montaña y viento moderado del suroeste, con rachas que pueden ser fuertes en cotas altas. El clima se presentará con cielos nubosos y brumas en zonas de montaña. Se esperan precipitaciones dispersas, especialmente en el sur, que se extenderán por toda la Comunidad durante la mañana, siendo más intensas en la mitad oeste y con posibilidad de tormentas aisladas. La cota de nieve estará entre 1000-1200 metros, subiendo a más de 1400 metros por la tarde. Las temperaturas descenderán ligeramente, con máximas de 12 grados y mínimas de 0 y se prevén heladas débiles en zonas altas. Los vientos serán flojos a moderados del sur, con rachas fuertes en las sierras del sur. El clima en Madrid se presentará con intervalos de cielos nubosos y precipitaciones débiles, aumentando a cubiertos con fuertes lluvias y tormentas al final de la tarde, acompañado de vientos fuertes del oeste. Por otro lado, cielos poco nubosos y temperaturas entre 11 y 20 grados, con vientos flojos a moderados del suroeste. El clima será poco nuboso al principio, con intervalos nubosos y nuboso por la tarde, con precipitaciones débiles en el interior y temperaturas entre 4 y 15 grados. Por otro lado, el clima en Navarra será poco nuboso al principio, con probables precipitaciones débiles por la tarde y temperaturas entre 1 y 8 grados. El clima en La Rioja estará nuboso, con posibles precipitaciones débiles y temperaturas entre 3 y 13 grados.