El tiempo en España durante este miércoles, 22 de abril de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se verá afectado por una borrasca al oeste de la Península, que generará un ambiente menos caluroso en la mitad occidental. Se prevén nubes bajas en el oeste y el Estrecho, con posibilidad de lloviznas aisladas y chubascos en los Pirineos y sierras del sureste. Las temperaturas máximas descenderán en el centro y oeste, mientras que en el este aumentarán. Se esperan vientos flojos en el centro y oeste y moderados en el Mediterráneo y Canarias. También habrá brumas matinales en Galicia y la cordillera Cantábrica. El clima en Madrid será poco nuboso, con temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso, acompañado de viento flojo. Cielos poco nubosos en el tercio oriental de Andalucía, con posibilidad de tormentas en las sierras. En el resto, cielos nubosos con brumas y niebla, mejorando por la tarde. Temperaturas mínimas de 10 grados y máximas de 30 grados, con vientos flojos de componente oeste. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y nubosidad de evolución en zonas montañosas. Habrá baja probabilidad de niebla en el litoral y depresiones del interior por la mañana y al atardecer. En el Pirineo, se esperan chubascos con tormenta por la tarde y temperaturas entre 10 y 31 grados. El viento será flojo por la mañana, aumentando a moderado del nordeste en el litoral por la tarde. El clima en Aragón se presentará con cielo despejado o poco nuboso, aunque se espera nubosidad de evolución diurna en zonas montañosas. Por la tarde, en el extremo oriental del sistema Ibérico y el Pirineo, hay baja probabilidad de chubascos aislados con tormenta. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 33 grados, con vientos flojos a moderados de dirección variable. El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y probabilidad de nieblas, especialmente en el interior y zonas altas. Habrá algunas precipitaciones débiles y las temperaturas descenderán, con un ligero descenso en las mínimas y un notable en las máximas. Los vientos serán flojos y variables. El clima se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de niebla matinal, pero se espera que por la mañana el cielo se aclare. Las temperaturas oscilarán entre 8 y 24 grados, sin cambios significativos. Habrá viento flojo del este y brisas costeras durante el día. En Lanzarote y Fuerteventura, se esperan intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitación débil durante la madrugada, abriendo claros por la tarde. En el resto de las islas, cielos predominantemente nubosos con probables lluvias débiles, especialmente en zonas de interior. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 23 grados, con un ligero descenso y viento flojo del norte, girando a suroeste en medianías y zonas altas. Cielo poco nuboso o despejado en la Comunidad Valenciana, con temperaturas que oscilarán entre 12 y 31 grados y posibilidad de chubascos dispersos en el interior. El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos o poco nuboso, con posibilidad de chubascos dispersos en zonas de montaña, temperaturas mínimas en descenso en el nordeste y sin cambios o en ligero ascenso en el resto y máximas en ligero descenso, acompañado de un viento del suroeste o variable, flojo con intervalos moderados. El clima se presentará poco nuboso con intervalos de nubosidad alta y nubes bajas en el tercio oeste durante la madrugada. Se esperan chubascos dispersos y alguna tormenta aislada en Albacete, especialmente en zonas de montaña. Las temperaturas mínimas descenderán en las montañas de la mitad occidental, mientras que en el resto se mantendrán sin cambios o con ligero aumento, siendo más notable en Guadalajara. Las máximas descenderán en general, salvo en parte de Albacete donde habrá ligeros ascensos. El viento será flojo variable, predominando del suroeste y oeste en horas centrales. La temperatura máxima alcanzará los 29 grados y la mínima será de 7 grados. Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 15 y 23 grados y vientos moderados de poniente. Por otro lado, cielos con intervalos nubosos y brumas matinales en Melilla, con temperaturas entre 17 y 22 grados y vientos flojos de poniente. Se prevén intervalos nubosos con temperaturas en descenso y vientos flojos del oeste en el litoral, mientras que en el interior habrá vientos variables predominando del norte. El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos aislados, con temperaturas entre 11 y 29 grados y vientos flojos del suroeste.