El tiempo en España durante este miércoles, 11 de febrero de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones. Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El clima en España se caracteriza por la circulación atlántica, con frentes asociados a la borrasca Nils. Se esperan cielos nubosos y precipitaciones generalizadas en la Península, especialmente en Galicia y el oeste del Sistema Central, con tormentas y granizo ocasional. En el Pirineo, se prevé nieve por encima de 1700/2000 metros. Las temperaturas máximas aumentarán en Canarias y Ampurdán, mientras que descenderán en el Ebro y el Cantábrico oriental. Habrá heladas débiles en el Pirineo. Predominará el viento moderado del oeste y suroeste, con rachas fuertes en la mitad norte y el tercio oriental y alisio moderado en Canarias. Cielos nubosos en Madrid con probabilidad de nieblas matinales, precipitaciones débiles y temperaturas entre 10 y 16 grados. Vientos moderados del suroeste, con rachas fuertes en la Sierra. Cielos cubiertos con precipitaciones débiles, especialmente en las sierras Béticas y brumas. Temperaturas entre 11 y 24 grados, con vientos moderados a fuertes del suroeste y oeste. El clima en Cataluña estará marcado por un cielo muy nuboso y precipitaciones moderadas en el valle de Arán durante la madrugada, que cesarán en horas centrales. Por la tarde, se esperan lluvias débiles en la mitad oeste y más abundantes en el valle de Arán. Las temperaturas mínimas ascenderán, alcanzando 5 grados, mientras que las máximas llegarán a 23 grados. Habrá heladas débiles en zonas altas de Pirineos y viento moderado del oeste con rachas fuertes en el litoral. El clima en Aragón se presentará con cielos nubosos y precipitaciones débiles, especialmente en el sistema Ibérico, donde podrían ser localmente moderadas. La cota de nieve ascenderá a 2000-2200 m al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 19 grados, con mínimas en ascenso y máximas en descenso en la depresión del Ebro. Se esperan heladas débiles en las zonas altas de Pirineos y viento moderado del oeste, con rachas fuertes en áreas montañosas. El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y algunas claros al final del día. Habrá precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en el suroeste, con posibilidad de tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 20 y 7 grados, con mínimas en descenso y máximas sin cambios o en ligero descenso. El viento será flojo a moderado del suroeste, con rachas muy fuertes. Cielo poco nuboso por la mañana, cubriéndose por la tarde con posibilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas mínimas de 13 grados y máximas de 22 grados, con un ascenso nocturno. Viento moderado a fuerte del oeste y suroeste, con rachas de 70 a 80 km/h en la sierra de Tramuntana. En el norte de las islas montañosas, por debajo de los 700-900 metros, se esperan intervalos nubosos con amplios claros en horas centrales. En el resto, cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas oscilarán entre 13 y 25 grados, con un ascenso en medianías y cumbres. El viento será del nordeste, flojo en las islas occidentales y moderado en las orientales, con brisas en costas. Intervalos nubosos con probables precipitaciones débiles por la tarde, temperaturas mínimas en ascenso y máximas de 26 grados, viento del oeste ocasionalmente fuerte. El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto, con frecuentes precipitaciones débiles a moderadas, especialmente persistentes en el oeste y suroeste, así como en zonas de los Sistemas Ibérico y Central, con acumulados significativos; las temperaturas experimentarán un ligero descenso o se mantendrán sin cambios y se prevé viento del suroeste, moderado aumentando a fuerte con rachas muy fuertes. Cielos nubosos en Guadalajara y el norte de Toledo, con claros al final del día. Probabilidad de nieblas en zonas de montaña y dispersas por la provincia. Precipitaciones débiles de oeste a este a partir de media mañana, más intensas en montañas. Temperaturas entre 7 y 21 grados, con descensos en la mitad norte. Vientos moderados del suroeste y oeste, con rachas fuertes en Albacete y zonas montañosas. Cielos con intervalos nubosos y temperaturas entre 15 y 20 grados, con vientos moderados de poniente y fuertes por la tarde. Por otro lado, cielos poco nubosos y temperaturas entre 15 y 20 grados en Melilla, con vientos moderados del oeste. Poco nuboso al inicio, con lluvias y chubascos fuertes en el litoral por la tarde, temperaturas entre 10 y 20 grados y viento moderado del suroeste. Por otro lado, El clima en Navarra estará nuboso, con lluvias y chubascos por la tarde, temperaturas entre 4 y 12 grados y viento flojo a moderado del oeste. El clima en La Rioja será nuboso con precipitaciones débiles, temperaturas mínimas de 10 grados y máximas de 17 grados y vientos del suroeste moderados a fuertes.