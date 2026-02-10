La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se caracterizará por la circulación atlántica que traerá aire húmedo y cálido. Predominarán cielos nubosos y se esperan precipitaciones generalizadas en la Península, siendo más débiles en las regiones mediterráneas y Baleares. Las mayores acumulaciones se prevén en Galicia y el Pirineo. Las temperaturas aumentarán, especialmente las mínimas, con notables incrementos en el Ebro y el centro-norte. Heladas débiles se registrarán en el Pirineo. El viento será moderado de oeste y suroeste, con rachas fuertes en diversas regiones, mientras que en Canarias habrá cielos poco nubosos. Cielo nuboso en Madrid con temperaturas entre 11 y 16 grados, probables nieblas y precipitaciones débiles, especialmente en la Sierra durante la tarde. Cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en las sierras Béticas. Temperaturas mínimas en ascenso, entre 11 y 23 grados. Vientos flojos a moderados, con rachas fuertes en las sierras del tercio oriental. El clima en Cataluña se presentará con cielo muy nuboso y precipitaciones débiles, especialmente en Lleida y el extremo norte de Girona, mientras que en el Valle de Arán serán moderadas y persistentes. La cota de nieve ascenderá por encima de los 2500 m. Las temperaturas oscilarán entre 3 y 24 grados, con un notable ascenso en las máximas en Tarragona. Habrá heladas débiles en zonas altas de los Pirineos y viento moderado del suroeste en el litoral, con rachas fuertes en Tarragona. El clima en Aragón se presentará con cielo muy nuboso y precipitaciones débiles, que serán moderadas en el Pirineo, donde la cota de nieve ascenderá por encima de los 2500 m. Las temperaturas experimentarán un notable ascenso, alcanzando máximas de 21 grados y mínimas de 5 grados, con heladas débiles en las zonas altas. El viento será del oeste, moderado a fuerte, especialmente en el sistema Ibérico. El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y cubiertos, con precipitaciones débiles a moderadas, localmente fuertes y posibles tormentas, especialmente en el suroeste. Las temperaturas oscilarán entre 18 y 9 grados, con un aumento general, aunque menos notable en las máximas de la mitad occidental. Los vientos serán flojos a moderados del suroeste y oeste, con rachas fuertes en zonas elevadas. Cielo nuboso con baja probabilidad de precipitación débil. Temperaturas en ascenso. Viento flojo a moderado del oeste y suroeste, con rachas de hasta 60 km/h en las Pitiusas, extendiéndose por la noche al resto del archipiélago. En el norte de las islas montañosas, por debajo de los 1000-1200 m, habrá intervalos nubosos con amplios claros en las horas centrales. En el resto, cielo poco nuboso o despejado. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 23 grados, con un ligero ascenso en las mínimas de las zonas interiores de las islas centrales. El viento del nordeste será flojo en la provincia occidental y moderado en la oriental, con intervalos de fuerte en las vertientes expuestas de Gran Canaria. Cielo nuboso con posibles precipitaciones débiles, temperaturas mínimas y máximas en ascenso y viento del oeste ocasionalmente fuerte en la Comunidad Valenciana. El clima en Castilla y León se presentará con cielo nuboso y precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en el sur y oeste, donde podrían ocurrir chubascos con tormenta, localmente fuertes. Las temperaturas ascenderán, alcanzando un máximo de 18 grados y un mínimo de 7 grados, con un aumento notable en las mínimas en la mitad oriental. Habrá viento del oeste y suroeste, con rachas que podrían ser fuertes o muy fuertes. El clima se presentará con cielo nuboso y cubierto, con probables nieblas en zonas de montaña y dispersas en la Alcarria y la Campiña de Guadalajara. Se esperan precipitaciones débiles, más intensas en las montañas y con posibilidad de tormentas en la Mancha. Las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 20 grados y un mínimo de 8. Los vientos serán moderados del suroeste, con intervalos fuertes en Albacete y el sureste de Cuenca. Cielos cubiertos y precipitaciones moderadas en Madrid, con temperaturas entre 16 y 19 grados y vientos del suroeste. Por otro lado, cielos con intervalos nubosos, temperaturas mínimas en ascenso a 16 grados y máximas de 20 grados, con vientos moderados del oeste y rachas fuertes por la tarde. Cielos nubosos con claros esporádicos, precipitaciones débiles a moderadas y temperaturas en aumento, alcanzando 19 grados de máxima y 8 de mínima. Vientos flojos del sur y suroeste. Por otro lado, cielos nubosos con claros esporádicos, precipitaciones débiles en el norte y temperaturas entre 7 y 14 grados, con vientos flojos del sur. El clima en La Rioja será nuboso, con precipitaciones débiles y temperaturas en ascenso, acompañado de viento del suroeste moderado y rachas fuertes.