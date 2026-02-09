El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este lunes, 9 de febrero de 2026. El clima en España se caracteriza por la circulación atlántica, con cielos nubosos y precipitaciones generalizadas, especialmente en el oeste de Galicia y el Estrecho. En el tercio oriental y en Baleares, las lluvias son poco probables, mientras que en zonas montañosas del norte y centro se prevén nevadas. Las temperaturas máximas descenderán en el nordeste peninsular, mientras que en el resto aumentarán, especialmente en el sur. Habrá heladas débiles en el norte y viento moderado de componentes oeste y sur, con rachas fuertes en litorales y zonas montañosas. Cielos muy nubosos en Madrid, con precipitaciones que remitirán por la mañana y posibilidad de nieve en la Sierra; temperaturas entre 5 y 14 grados. En Andalucía, se prevén cielos cubiertos con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en las sierras Béticas y el área del Estrecho, aunque se espera que disminuyan durante el día. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 22 grados, con un ascenso generalizado y vientos de componente oeste, que serán flojos a moderados, con rachas fuertes en algunas áreas. El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos, especialmente al final del día, cuando se prevén precipitaciones débiles en el tercio occidental. Las temperaturas oscilarán entre 0 grados de mínima y 18 grados de máxima, con heladas en el Pirineo y un ligero descenso en las mínimas. El viento será flojo y variable, predominando del oeste en las horas centrales y con intervalos de suroeste moderado en el litoral. El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso y precipitaciones débiles, especialmente en el tercio norte al final del día. La cota de nieve ascenderá de 1100-1300 m a 1800-2000 m, con posibilidad de nevadas significativas en el suroeste de Teruel durante la madrugada. Las temperaturas mínimas descenderán a 0 grados en el Pirineo, mientras que las máximas alcanzarán los 16 grados en la región. Habrá heladas débiles en el Pirineo y viento flojo variable, con intervalos moderados en el sistema Ibérico. El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y cubiertos, con probables nieblas en zonas elevadas. Se esperan precipitaciones débiles a moderadas, especialmente por la tarde y la cota de nieve estará alrededor de 1200 metros. Las temperaturas oscilarán entre 17 y 8 grados, con un aumento notable en las máximas y heladas débiles en las zonas altas. Los vientos serán flojos a moderados del sur y suroeste, con rachas fuertes en la Cordillera occidental. El clima se presentará con intervalos nubosos y baja probabilidad de precipitación débil. Las temperaturas nocturnas descenderán, alcanzando mínimas de 4 grados, mientras que las diurnas se mantendrán estables en torno a los 16 grados. Habrá viento flojo a moderado del oeste, con intervalos fuertes en Pitiusas hasta la mañana. Predominarán cielos poco nubosos con intervalos de nubosidad alta en la segunda mitad del día, excepto en el norte de las islas montañosas y en Lanzarote y Fuerteventura, donde habrá intervalos de nubes bajas durante la noche. Las temperaturas oscilarán entre 10 y 22 grados, con ligeros ascensos locales y un viento flojo del norte, moderado en Lanzarote y Fuerteventura, rolando a norte por la tarde. En zonas altas como el Teide, el viento será moderado del noroeste. Cielo nuboso con precipitaciones débiles al inicio, temperaturas entre 4 y 22 grados y viento flojo del oeste. El clima en Castilla y León se presentará con cielo nuboso y precipitaciones débiles, especialmente en la segunda mitad del día, con temperaturas que oscilarán entre 0 y 14 grados, experimentando un ligero ascenso y posibles deshielos en zonas altas de montaña, además de heladas débiles en áreas montañosas y viento del suroeste moderado con rachas fuertes. El clima se presentará con cielos muy nubosos y probables brumas en zonas altas, con lluvias débiles que se desplazarán de oeste a este durante la mañana, pudiendo ser en forma de nieve en altitudes superiores a 1300-1500 metros. Por la tarde, se esperan precipitaciones dispersas en la mitad sur y extremo nordeste. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 19 grados, con mínimas en ligero ascenso y heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico. El viento será flojo a moderado del oeste, con rachas fuertes en el sureste. Cielos cubiertos con precipitaciones moderadas, temperaturas entre 14 y 19 grados y vientos fuertes del oeste. Por otro lado, cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas, temperaturas entre 13 y 21 grados y vientos de suroeste flojos que aumentarán a moderados por la tarde. Cielos nubosos con precipitaciones débiles a moderadas por la tarde, temperaturas en aumento y vientos flojos del sur. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra con precipitaciones débiles por la tarde, temperaturas entre -1 y 9 grados y heladas débiles en el Pirineo. El clima en La Rioja será nuboso con precipitaciones débiles, temperaturas mínimas de 3 grados y máximas de 14 grados, con viento moderado del suroeste en montaña.