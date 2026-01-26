El tiempo en España durante este lunes, 26 de enero de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 26 de enero

El clima en España se verá afectado por una intensa circulación atlántica, con cielos nubosos en la Península y Baleares. Aunque por la mañana se prevén menos precipitaciones en el centro y este peninsular, un nuevo frente asociado a una borrasca atlántica entrará por el oeste, trayendo cielos muy nubosos y precipitaciones que afectarán a gran parte del país, excepto en el arco mediterráneo y Baleares.

En Galicia, se esperan los mayores acumulados de lluvia, junto con un deshielo y la posibilidad de tormentas. La cota de nieve aumentará, con nevadas significativas en el Pirineo y en cumbres de montañas del norte, mientras que en Canarias se mantendrán cielos poco nubosos.

Las temperaturas máximas ascenderán en general, salvo en el Ebro, donde descenderán. Las mínimas también subirán, con heladas débiles en zonas montañosas del norte. El viento será del sur y oeste, con rachas fuertes en el Cantábrico oriental, Alborán y Baleares, intensificándose con la llegada del frente. En Canarias, el viento será flojo, cambiando a moderado al final del día.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

Cielos nubosos en Madrid con temperaturas entre 4 y 12 grados, probables nieblas y precipitaciones moderadas por la mañana, disminuyendo por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos nublados con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en las sierras Béticas. Temperaturas en ascenso y vientos moderados del oeste, con rachas fuertes en el litoral y zonas altas orientales.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso en el Pirineo y poco nuboso en el resto por la mañana, aumentando a muy nuboso por la tarde. Se esperan precipitaciones en el Pirineo y lluvias débiles en el tercio occidental. Las temperaturas oscilarán entre -3 grados de mínima y 17 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo. El viento será moderado en la mitad sur y flojo en el resto, con rachas fuertes en el litoral.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo nuboso en el Pirineo y poco nuboso en el resto durante la madrugada, aumentando a muy nuboso o cubierto a partir del mediodía. Se esperan precipitaciones en el tercio norte que cesarán por la mañana, con nuevas lluvias débiles por la tarde. La cota de nieve estará entre 800-1000 m en la madrugada, subiendo a más de 2000 m por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 2 grados de mínima y 13 grados de máxima, con heladas débiles en el Pirineo y viento moderado del oeste, que disminuirá a flojo por la tarde.

El clima en Asturias se presentará con cielos cubiertos y lluvias generalizadas, que serán más intensas en el oeste al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 6 y 15 grados, con heladas débiles en zonas altas. El viento será flojo en el interior y moderado en el litoral, con rachas fuertes al final del día.

Cómo estará el clima en España este lunes 26 de enero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos que aumentarán a cielo cubierto por la tarde, con posibilidad de alguna precipitación ocasional, especialmente en Pitiusas. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 17 grados, con un ligero a moderado ascenso. Se espera un viento fuerte del oeste y noroeste, con rachas de 70 a 80 km/h, superando los 100 km/h en cumbres y cabos, que disminuirá a moderado por la tarde.

Predominio de cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas que oscilarán entre 9 y 22 grados. Se espera un viento flojo de dirección variable que girará a oeste y aumentará al final del día.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso por la mañana, muy nuboso por la tarde con probabilidad de precipitaciones débiles; temperaturas entre 4 y 21 grados y viento moderado del oeste.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles o moderadas, especialmente persistentes en zonas de montaña del extremo oeste y sur; la cota de nieve irá en ascenso, las temperaturas mínimas oscilarán entre -2 grados y las máximas alcanzarán los 14 grados, con un aumento más notable en áreas montañosas donde se prevén heladas débiles o moderadas y viento del suroeste con rachas fuertes en cotas altas de la Cantábrica y el tercio occidental.

Cielos nubosos con probables nieblas en zonas de montaña y precipitaciones débiles a moderadas que se extenderán de oeste a este. La cota de nieve estará por encima de 2000 metros y se esperan temperaturas en ligero ascenso, con máximas de 17 grados y mínimas de -2. Habrá heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico y viento moderado del oeste y suroeste, con rachas fuertes en Albacete.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos muy nubosos con precipitaciones débiles, temperaturas entre 14 y 18 grados y vientos moderados a fuertes del oeste. Por otro lado, cielos con intervalos nubosos y posibilidad de débiles precipitaciones, con temperaturas entre 14 y 20 grados y vientos moderados del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Nuboso con lluvias débiles y chubascos en el litoral, temperaturas máximas de 17 grados y mínimas de 3, viento flojo en el interior y moderado en el litoral. Por otro lado, cielo nuboso con lluvias débiles en Navarra, temperaturas entre 1 y 8 grados y viento flojo del noroeste que cambiará a sureste.

El clima en La Rioja será nuboso con precipitaciones débiles, temperaturas entre 5 y 10 grados y viento variable en el valle.