La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este jueves, 5 de febrero de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española. El clima en España se verá influenciado por la borrasca Leonardo, generando un temporal atlántico. Se esperan precipitaciones generalizadas, especialmente en el Estrecho, zonas de montaña del centro y sur y Galicia, donde podrían ser fuertes y con tormentas. En las islas y el sureste, las lluvias serán más débiles. Las temperaturas ascenderán en gran parte del país, con mínimas más notables. En el cuadrante noroeste, las máximas se mantendrán estables o descenderán. Habrá heladas débiles en Pirineos y viento moderado de oeste y suroeste, con rachas fuertes en la Península y Baleares. Cielos nubosos en Madrid, con lluvias débiles por la mañana y chubascos por la tarde; temperaturas entre 8 y 15 grados y viento moderado del suroeste. Cielos cubiertos con precipitaciones moderadas y fuertes en las sierras Béticas, con algunos claros por la tarde. Temperaturas mínimas de 8 grados y máximas de 22 grados, con vientos moderados del suroeste y rachas fuertes en el tercio oriental. El clima en Cataluña se presentará con cielo muy nuboso, con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en el Pirineo. Las temperaturas oscilarán entre 1 y 19 grados, con heladas débiles en el Prepirineo y Pirineo. El viento será flojo, con intervalos moderados en el litoral este y rachas fuertes en el interior de Tarragona. El clima en Aragón se presentará con cielo muy nuboso, con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en el sistema Ibérico de Teruel y Pirineo. La cota de nieve oscilará entre 1600-1800 m en el Pirineo y de 2000-2200 a 1600-1800 m en la Ibérica a lo largo del día. Las temperaturas mínimas serán de 2 grados y las máximas alcanzarán los 19 grados, con un ascenso notable en el Bajo Aragón y este del valle del Ebro. Habrá heladas débiles en el Pirineo y viento moderado del sur y suroeste en el sistema Ibérico. El clima en Asturias se presentará con cielo nuboso, especialmente en el litoral y se esperan precipitaciones débiles o moderadas, más frecuentes en la Cordillera y el tercio occidental por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 18 grados, con heladas débiles en las cumbres y viento flojo a moderado del sur y suroeste, con rachas fuertes en zonas altas. Cielo cubierto con probabilidad de lluvias débiles, mejorando a cielo poco nuboso por la tarde. Temperaturas en ascenso. Viento flojo a moderado del oeste y suroeste, aumentando a fuerte con rachas de 70 a 80 km/h y hasta 120 km/h en cumbres y cabos. Nuboso en general en las islas más orientales, con tendencia a poco nuboso durante la tarde y cielos nubosos al final del día, acompañados de precipitaciones débiles. En las islas montañosas, nuboso en vertientes norte y oeste, comenzando las precipitaciones a mediodía en las islas más occidentales y llegando a Gran Canaria al final del día. En La Palma, se esperan precipitaciones débiles en el oeste y norte, con posibilidad de que sean moderadas. En otras zonas, intervalos nubosos con cielos poco nubosos en horas centrales y la tarde. Temperaturas entre 12 y 24 grados, con viento del suroeste entre flojo y moderado en las islas orientales y fuerte en cumbres centrales de Tenerife. El clima en la Comunidad Valenciana será muy nuboso, con precipitaciones débiles en el interior y temperaturas que oscilarán entre 8 y 25 grados. El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto, con precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en el oeste y sur durante la primera mitad del día y con acumulados importantes. Habrá deshielos en zonas de montaña, con la cota de nieve descendiendo a 1400 metros en el noroeste y 1600 en el resto. Las temperaturas mínimas ascenderán moderadamente a 2 grados, mientras que las máximas se mantendrán en torno a 16 grados, con un viento del suroeste moderado a fuerte y rachas muy fuertes. El clima se presentará con cielos nubosos y probables nieblas en las montañas. Se esperan lluvias débiles a moderadas en la primera mitad del día, con chubascos dispersos por la tarde, especialmente persistentes en zonas montañosas. Las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 19 grados y un mínimo de 4 grados, con un viento moderado del suroeste y rachas fuertes en las horas centrales. Cielos cubiertos con precipitaciones moderadas y ocasionalmente fuertes en Madrid, temperaturas entre 16 y 18 grados y vientos del suroeste. Por otro lado, cielos nublados con lluvias débiles a moderadas, temperaturas entre 16 y 22 grados y vientos moderados del oeste. Cielo nuboso con chubascos ocasionales, temperaturas en ascenso de 4 a 19 grados y viento flojo a moderado del sur. Por otro lado, el clima en Navarra se presentará con intervalos nubosos, brumas matinales y precipitaciones débiles, con temperaturas que oscilarán entre 2 y 8 grados. El clima en La Rioja estará nuboso con precipitaciones débiles, temperaturas entre 5 y 17 grados y viento moderado a fuerte del suroeste.