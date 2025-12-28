El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este domingo, 28 de diciembre de 2025.

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 28 de diciembre

El clima en España estará marcado por un sistema de bajas presiones al suroeste de la Península, generando inestabilidad en gran parte del territorio. Predominarán cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones en la mitad sur, el tercio este, el Ebro, Ceuta y Melilla. Se esperan acumulados significativos en el extremo sureste, especialmente en Murcia, Valencia y Andalucía mediterránea, donde las lluvias podrían ser fuertes y persistentes, acompañadas ocasionalmente de tormentas.

En el Cantábrico y el cuadrante noroeste, se prevé un tiempo más estable con cielos poco nubosos, aunque podría haber nubosidad baja matinal en la meseta Norte y montañas, donde se podrían registrar algunas lloviznas. En Baleares, habrá intervalos nubosos con chubascos ocasionales, más probables en las Pitiusas. Además, se anticipa nieve en las sierras del sureste a cotas de 1400/1700 metros.

Las temperaturas experimentarán ascensos térmicos en la Península, salvo en el cuadrante sureste y nordeste, donde se prevén descensos. En Baleares, las máximas aumentarán y las mínimas permanecerán estables. En Canarias, no se esperan cambios térmicos significativos. Habrá heladas débiles en zonas de montaña y viento de componente este en la Península y Baleares, moderado en el este de la meseta Sur y litorales, mientras que en Canarias soplará un viento moderado de componente oeste.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

Cielos nubosos en Madrid, con temperaturas entre 3 y 13 grados y probables nieblas en la Sierra. Precipitaciones débiles y heladas dispersas en zonas elevadas.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos muy nubosos con precipitaciones moderadas en la vertiente atlántica y en la mediterránea, donde se esperan tormentas. Temperaturas mínimas de 3 grados y máximas de 18 grados, con heladas débiles en las sierras orientales y vientos flojos a moderados del este.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos y precipitaciones persistentes en el litoral y prelitoral, con posibilidad de que sean fuertes. La cota de nieve se situará entre 1600 y 1800 m. Las temperaturas mínimas descenderán a 3 grados en la mitad norte, mientras que en la mitad sur se mantendrán sin cambios, alcanzando máximas de 16 grados. Habrá heladas débiles en el Pirineo y vientos moderados del nordeste en el litoral, con vientos flojos en el resto.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos y probables brumas y bancos de niebla matinales en el sistema Ibérico. Se esperan precipitaciones débiles y dispersas a lo largo del día, con una cota de nieve entre 1600 y 1800 metros. Las temperaturas mínimas descenderán o se mantendrán sin cambios, alcanzando 1 grado, mientras que las máximas ascenderán hasta 14 grados. Habrá heladas débiles en el Pirineo y en algunos puntos del sistema Ibérico, con viento flojo y momentos de moderado de componente este.

El clima en Asturias se presentará con cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en ascenso y máximas que oscilarán entre 0 y 15 grados. Habrá heladas débiles en zonas altas y viento flojo del sur, moderado del este en el litoral oriental durante la madrugada.

Cómo estará el clima en España este domingo 28 de diciembre (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos y precipitaciones ocasionales, especialmente en las Pitiusas a partir del mediodía. Las temperaturas nocturnas se mantendrán sin cambios o descenderán ligeramente, mientras que las diurnas aumentarán. El viento será moderado del este en las Pitiusas y flojo en otras áreas.

En Lanzarote y Fuerteventura, intervalos nubosos con probables lluvias débiles ocasionales por la mañana. En el resto, predominantemente nuboso con probables lluvias débiles. Temperaturas con pocos cambios y viento del noroeste flojo, moderado en Lanzarote y Fuerteventura.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo muy nuboso con chubascos fuertes y tormentas en la Comunidad Valenciana, temperaturas entre 6 y 17 grados y viento moderado del este en el litoral.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso, con probabilidad de precipitaciones débiles, especialmente en el Sistema Central y con temperaturas mínimas en ascenso de 0 grados y máximas que alcanzarán los 14 grados, además de heladas débiles en montaña y brumas en algunas zonas.

Cielos nubosos y cubiertos marcarán el clima, con probables nieblas matinales y vespertinas en varias sierras. Se esperan precipitaciones débiles, localmente fuertes en las sierras de Segura y Alcaraz, acompañadas de tormentas ocasionales. Las temperaturas mínimas aumentarán, alcanzando 1 grado, mientras que las máximas llegarán a 13 grados, con heladas débiles en zonas elevadas. Los vientos serán flojos, con intervalos moderados en la Mancha.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos muy nubosos en Madrid con precipitaciones moderadas, temperaturas entre 11 y 16 grados y vientos flojos que aumentarán a moderados del este al mediodía. Por otro lado,

En Melilla, se esperan intervalos de cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles, temperaturas entre 10 y 18 grados y vientos flojos a moderados del sur.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima se presentará poco nuboso en la mitad norte, con intervalos nubosos en el resto, brumas y bancos de niebla matinales en el sureste y posibilidad de lluvias débiles en zonas montañosas de Álava; las temperaturas oscilarán entre 3 y 16 grados.

El clima en La Rioja estará nuboso con precipitaciones débiles, temperaturas entre 4 y 12 grados y posibilidad de brumas y bancos de niebla.