La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este domingo, 19 de julio de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 19 de julio

El clima en España se mantendrá estable en gran parte del país, con cielos poco nubosos y algunos intervalos de nubes medias y altas. En Canarias, habrá nubes bajas en el norte, mientras que el norte de Galicia y el área cantábrica experimentarán cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles y bancos de niebla.

Por la tarde, se desarrollará nubosidad de evolución, con chubascos y tormentas en el interior noroeste y el tercio oriental, que podrían ser localmente fuertes. Las temperaturas máximas incrementarán ligeramente en el norte y este, superando los 35 grados en Baleares y otras zonas y se prevén noches tropicales en el sureste y Baleares.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

En Madrid, cielo poco nuboso o despejado con nubes altas por la mañana, temperaturas con pocos cambios (máximas 34–36 °C) y viento flojo variable, tendiendo a suroeste a mediodía.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos en Andalucía, con posibilidad de tormentas en las sierras orientales y polvo en suspensión en el sureste. Temperaturas entre 18 y 41 grados y vientos flojos variables.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y nubosidad de evolución en el Pirineo, donde se esperan chubascos aislados y posibles tormentas por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 38 grados, con viento flojo de dirección variable que se intensificará del sur y este en la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso, aunque se espera nubosidad de evolución diurna en el Pirineo y el extremo oriental del sistema Ibérico, donde podrían ocurrir chubascos aislados y tormentas ocasionales por la tarde. Habrá polvo en suspensión en la mitad sur de la región. Las temperaturas oscilarán entre un máximo de 38 grados y un mínimo de 15 grados, con un viento flojo variable que cambiará a suroeste moderado en el sistema Ibérico y a sureste flojo en el resto.

El clima en Asturias estará marcado por cielos nubosos y, a lo largo del día, habrá intervalos de nubosidad alta con brumas y nieblas dispersas, especialmente en la Cordillera. Existe la posibilidad de algunas precipitaciones débiles en el interior durante la tarde, con temperaturas que oscilarán entre 27 y 16 grados y un viento flojo del este y nordeste.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Predominará el cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y altas, brumas y posibles bancos de niebla matinales, con polvo en suspensión. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso, noche tropical (tórrida en la costa) y viento flojo del E-NE con brisas costeras.

Poco nuboso a despejado en Lanzarote y Fuerteventura, con calima ligera y temperaturas máximas que alcanzarán los 30 ºC en la mitad sur de Fuerteventura y en el interior sur de las islas montañosas, donde pueden llegar hasta los 34 ºC. El viento será moderado del nordeste, con rachas fuertes en algunas zonas y las temperaturas variarán entre 18 ºC de mínima y 30 ºC de máxima.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

El clima en la Comunidad Valenciana estará poco nuboso, con intervalos de nubes bajas en el litoral y probabilidades de tormentas fuertes en el interior, donde se alcanzarán máximas de 38 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

Cielo poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes bajas a primeras horas en el extremo norte y noreste y nubes de evolución diurna en zonas de montaña; temperaturas con pocos cambios, salvo las máximas en el extremo nororiental, que subirán; viento en régimen de brisas, flojo con intervalos moderados.

El clima estará poco nuboso o despejado, con posibilidad de chubascos y tormentas en el cuadrante sureste, especialmente en Hellín y Almansa, donde podrían ser localmente fuertes y acompañados de granizo. Se espera calima en la zona sureste y temperaturas que variarán entre 11 y 40 grados. El viento será flojo al inicio y final del día, con rachas moderadas durante las horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas y polvo en suspensión, vientos moderados de poniente y temperaturas de 24°C mínima y 35°C máxima.

En Melilla, cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas y polvo en suspensión; 35 grados de máxima, 26 de mínima y vientos flojos variables con intervalos moderados de poniente.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielos nubosos con brumas matinales y posibilidad de precipitaciones débiles en la mitad norte; temperaturas de 17 a 33 grados y viento flojo del norte. Por otro lado, cielos con intervalos de nubes altas, brumas matinales y temperaturas que oscilarán entre 14 y 34 grados en Navarra, con viento flojo a moderado.

Poco nuboso en La Rioja, con nubes bajas de madrugada en La Rioja Alta y nubosidad de evolución en la sierra; mínimas sin cambios, máximas en ligero ascenso y viento variable N-NO flojo con intervalos moderados en el valle.