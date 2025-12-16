El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este martes, 16 de diciembre de 2025.

Pronóstico del tiempo para España para este martes 16 de diciembre

El clima en España estará marcado por un frente atlántico y un sistema de bajas presiones al sureste de la Península. Se esperan cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas, especialmente en la fachada oriental peninsular y Asturias, donde las lluvias pueden ser fuertes y persistentes. También se prevén chubascos localmente intensos en el Cantábrico y las islas Pitiusas.

Las temperaturas máximas descenderán en la Península y Baleares, mientras que las mínimas aumentarán en la meseta Norte y nordeste de la Sur. En Andalucía y el Mediterráneo, se anticipa un descenso de las mínimas, con heladas débiles en entornos de montaña. En Canarias, las temperaturas permanecerán con pocos cambios.

El viento soplará con fuerza variable, destacando intervalos fuertes de poniente en el Estrecho y Alborán y viento moderado del norte en Galicia. En el resto de la Península, se espera un viento flojo que irá rolando a norte y oeste, mientras que en Canarias el viento moderado del norte podría alcanzar rachas muy fuertes.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este martes?

Cielo nuboso en Madrid con precipitaciones de nieve en la madrugada, temperaturas entre 8 y 10 grados y brumas en la sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos cubiertos con precipitaciones moderadas y posibles tormentas en el litoral mediterráneo durante la madrugada, mejorando en el oeste por la tarde. Temperaturas mínimas de 2 grados y máximas de 18 grados, con vientos flojos a moderados que cambiarán a componente norte.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso y chubascos débiles a moderados, localmente fuertes en el litoral y prelitoral. En los Pirineos, la cota de nieve estará entre 1600-1800 m, con heladas débiles a moderadas. Las temperaturas oscilarán entre 1 grado de mínima y 17 grados de máxima, con un ligero ascenso en Girona y los Pirineos. El viento será del sur, flojo a moderado en el litoral y flojo de componente este en el resto.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo muy nuboso en la mitad sur y nuboso en el resto, con chubascos débiles, especialmente en el tercio norte y en Teruel al final del día. Las temperaturas oscilarán entre 0 grados de mínima y 15 grados de máxima, con heladas débiles a moderadas en el Pirineo. El viento será flojo de componente este, cambiando a dirección variable al final de la jornada.

El clima en Asturias estará nuboso o cubierto, con probables brumas y nieblas en la Cordillera. Se esperan lluvias y chubascos, más intensos por la tarde, especialmente en el litoral occidental. La cota de nieve se situará entre 1200 y 1600 m. Las temperaturas oscilarán entre 7 y 13 grados, con vientos flojos del norte en el interior y del oeste en el litoral.

Cómo estará el clima en España este martes (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos que evolucionarán a cielo cubierto. Se esperan lluvias y chubascos, algunos de ellos fuertes, acompañados de tormentas y barro. Las temperaturas nocturnas permanecerán estables, mientras que las diurnas descenderán. Habrá un viento flojo a moderado del sur.

Predominio de intervalos nubosos, más compactos en el norte de las islas montañosas y a primeras horas en Lanzarote y Fuerteventura, donde se esperan lluvias débiles de madrugada y precipitaciones ocasionales en medianías. Temperaturas entre 13 y 23 grados. Viento moderado del norte, con intervalos fuertes en cumbres y vertientes de las islas montañosas, así como en Lanzarote y Fuerteventura, con probabilidad de rachas muy fuertes.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo muy nuboso en la Comunidad Valenciana, con chubascos moderados y temperaturas en descenso.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto, con tendencia a disminuir la nubosidad en la meseta por la tarde y se esperan precipitaciones débiles a moderadas, especialmente persistentes en el extremo sur, que irán remitiendo al final del día. La cota de nieve estará por encima de 1600 metros y en la mitad occidental, alrededor de 1400 metros. Las temperaturas mínimas oscilarán en ligero o moderado ascenso, alcanzando 3 grados, mientras que las máximas descenderán ligeramente, llegando a 12 grados, con algunas heladas débiles en zonas altas. El viento será variable, con predominancia del componente norte en la segunda mitad del día, siendo flojo con intervalos de moderado.

El clima en la Comunidad se presentará con cielo nuboso y abundante nubosidad baja, con probables brumas y bancos de niebla, especialmente en el Sistema Ibérico durante la madrugada. Se esperan precipitaciones débiles a moderadas y una cota de nieve alrededor de 1800 metros, pudiendo descender a 1500 metros. Las temperaturas mínimas ascenderán en Guadalajara, mientras que las máximas descenderán, alcanzando 12 grados. Habrá viento flojo con intervalos moderados, cambiando de dirección a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos cubiertos con precipitaciones moderadas y tormentas en la madrugada, temperaturas entre 11 y 15 grados y vientos moderados del oeste. Por otro lado, cielos cubiertos con precipitaciones moderadas, temperaturas entre 11 y 17 grados y vientos moderados del oeste con intervalos fuertes.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima estará nuboso, con brumas y nieblas en la mitad sur, probables lluvias y chubascos, temperaturas entre 6 y 15 grados y viento flojo del sur cambiando a oeste moderado en el litoral.

El clima en La Rioja será nuboso, con brumas y bancos de niebla, precipitaciones débiles, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero descenso.