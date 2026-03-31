Las instalaciones de aire acondicionado en fachadas se encuentran bajo un escrutinio legal en España. El Gobierno ha recordado que, conforme a la Ley de Propiedad Horizontal, dichos dispositivos no pueden ser instalados en exteriores visibles sin la autorización de la comunidad de propietarios. Esta normativa, que incide tanto en residencias privadas como en edificios de oficinas y locales comerciales, se enmarca dentro de un esfuerzo por mantener la estética de las construcciones, prevenir riesgos estructurales y controlar la contaminación visual en áreas urbanas. Adicionalmente, en numerosos municipios, los ayuntamientos están intensificando las inspecciones y podrían requerir la remoción de equipos que hayan sido instalados de manera inadecuada. De acuerdo con el artículo 7.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, se encuentra prohibido instalar aparatos que alteren la configuración o estado exterior del edificio sin la autorización previa de la comunidad. Esta prohibición abarca motores de aire acondicionado, rejas, toldos, cámaras de seguridad y otros elementos que sean visibles desde el exterior. La razón de esta normativa radica en que las fachadas y cubiertas son consideradas elementos comunes, lo que implica que cualquier alteración repercute en todos los propietarios del inmueble. La instalación de un aire acondicionado sin el correspondiente acuerdo puede ser considerada una infracción legal, incluso si se trata únicamente de un compresor. Los vecinos pueden denunciar la instalación ilegal y, si no hay consenso previo, la comunidad puede obligar al propietario a retirar el aparato. En casos extremos, podría iniciarse un procedimiento judicial. Los tribunales suelen dar la razón a las comunidades cuando no se ha respetado el procedimiento legal. Además, el ayuntamiento puede imponer sanciones si se infringen las ordenanzas municipales. Algunas localidades como Madrid, Barcelona o Sevilla ya contemplan multas por alteración estética de fachadas sin licencia urbanística. El Boletín Oficial del Estado (BOE) deja claro que los elementos instalados en zonas comunes requieren autorización expresa. Si no se cumple, los equipos podrían ser considerados ilegales, incluso aunque hayan estado colocados durante años. Otra opción es instalar equipos sin unidad exterior, como los sistemas split interiores o aparatos portátiles, que no requieren intervención en la fachada. Estas soluciones no infringen la ley y son cada vez más utilizadas en viviendas que no obtienen permisos vecinales. Por ello, los expertos recomiendan consultar los estatutos comunitarios y la normativa municipal antes de realizar cualquier obra relacionada con aire acondicionado. Prevenir una sanción o una orden de desmontaje es más sencillo que revertir una instalación ya ejecutada. En algunos casos, los estatutos de la comunidad pueden permitir la instalación si se cumplen ciertas condiciones, como colocar los compresores en patios interiores o zonas no visibles desde la calle. También es posible que la comunidad apruebe por mayoría cualificada una modificación del régimen de uso de la fachada, permitiendo su uso privado.