El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur despejado, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas.

Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este lunes, 29 de diciembre de 2025.

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 29 de diciembre

El clima en España se prevé que experimente una transición hacia un tiempo anticiclónico en la Península y Baleares. Sin embargo, la inestabilidad persistirá en las regiones mediterráneas, donde se esperan cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones, algunas de ellas fuertes y persistentes, especialmente en la Comunidad Valenciana y, en menor medida, en Baleares, Murcia y Almería.

En las montañas del extremo este y de Mallorca, las precipitaciones podrán ser en forma de nieve a partir de los 1400/1800 metros, bajando localmente a los 1200 metros en la Ibérica sur. En el resto de la Península, no se anticipan precipitaciones, aunque habrá abundante nubosidad baja que tenderá a despejarse a lo largo del día, con cielos poco nubosos o despejados en el extremo occidental y Cantábrico.

Las temperaturas máximas ascenderán en el tercio sur peninsular y en entornos montañosos, mientras que se prevén descensos en las zonas de niebla del norte. Las mínimas descenderán en gran parte del país, con heladas débiles en el interior del norte y moderadas en montañas, especialmente en los Pirineos. El viento será flojo en la mayor parte del país, con intervalos moderados en los litorales mediterráneos.

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

Cielos nubosos en Madrid, con claros a lo largo del día, temperaturas entre 4 y 12 grados y probables nieblas en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos con nubes bajas y posibilidad de precipitaciones débiles en el litoral mediterráneo, especialmente en el extremo oriental. Habrá brumas y nieblas matinales en las sierras, con temperaturas mínimas en descenso (1 grado) y máximas sin cambios en el tercio oriental (18 grados). Se esperan heladas débiles en las sierras orientales y vientos flojos variables.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se caracterizará por un predominio de poco nuboso en el Pirineo, mientras que en el resto de la región habrá intervalos nubosos con precipitaciones persistentes en el litoral y prelitoral, que podrían ser localmente fuertes y con tormenta al inicio del día. Las temperaturas oscilarán entre 2 y 16 grados, con heladas en el Pirineo y viento moderado del nordeste en el litoral.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará nuboso con posibilidad de chubascos aislados que cesarán al final del día. Habrá brumas o bancos de niebla por la mañana en las depresiones, con una cota de nieve entre 1500 y 1800 m. Las temperaturas oscilarán entre un máximo de 12 grados y un mínimo de -1 grado, con un ligero descenso o sin cambios y se esperan heladas débiles en el Pirineo y el sistema Ibérico. El viento será flojo y de dirección variable o en calma.

El clima en Asturias se presentará con cielo poco nuboso y nubes medias por la tarde, mientras que en el litoral habrá nubes bajas y posibilidad de brumas y ligeras precipitaciones. Las temperaturas se mantendrán estables, con heladas débiles en las montañas y viento flojo variable.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima estará caracterizado por un cielo nuboso a cubierto, con chubascos localmente fuertes, tormentas y granizo pequeño. Las temperaturas oscilarán entre 4 y 16 grados, con un ligero descenso. Se espera un viento flojo a moderado del este.

En Lanzarote y Fuerteventura, se esperan intervalos nubosos y grandes claros por la tarde, mientras que en el resto de las islas predominará el cielo nuboso con probables lluvias ocasionales en el interior. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 23 grados, con un viento flojo de dirección variable y brisas en las costas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo muy nuboso con chubascos localmente fuertes y tormentas en la Comunidad Valenciana, temperaturas entre 4 y 16 grados y viento moderado en el litoral.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se caracterizará por intervalos nubosos o poco nubosos, con nieblas persistentes en la meseta, temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios o en ligero ascenso en la montaña, además de heladas débiles y viento variable y flojo.

El clima se presentará con cielos nubosos que se irán despejando a lo largo del día, quedando poco nubosos al final. Habrá probabilidad de nieblas matinales en zonas de montaña y precipitaciones débiles en las sierras de Segura y Alcaraz. Las temperaturas mínimas descenderán, alcanzando 0 grados, mientras que las máximas se mantendrán en torno a 12 grados. Se esperan heladas débiles en algunas sierras y vientos flojos de componente este por la mañana, cambiando a variables por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos con intervalos nubosos y posibilidad de precipitaciones débiles en Madrid, con temperaturas entre 12 y 16 grados y vientos flojos. Por otro lado, cielos con intervalos nubosos y posibilidad de chubascos, con temperaturas entre 10 y 16 grados y vientos flojos.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Poco nuboso por la mañana, con brumas y nieblas en la mitad sur y temperaturas mínimas en ligero descenso. Por otro lado, el clima en Navarra se presentará con intervalos nubosos, brumas y bancos de niebla matinales, temperaturas entre 0 y 11 grados y posibilidad de alguna precipitación débil en el este.

El clima en La Rioja se presentará con intervalos nubosos, brumas y nieblas en el valle de Ebro, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ligero descenso en el valle, con heladas débiles en zonas de montaña y viento variable, flojo.