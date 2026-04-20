La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se caracterizará por inestabilidad en el nordeste, con nubosidad de evolución y tormentas en el valle del Ebro, Navarra, el sistema Ibérico y los Pirineos. Estas tormentas pueden incluir granizo y fuertes rachas de viento, además de chubascos en los Pirineos orientales. En el resto del país, predominará un tiempo estable con cielos poco nubosos. Se prevé una entrada de calima desde el oeste y un descenso de temperaturas máximas en el litoral gallego y el Ampurdán. En Canarias, las temperaturas descenderán notablemente.