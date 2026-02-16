El pronóstico del tiempo en la península ibérica mostrará una vez más su diversidad climática esta jornada. Desde el norte húmedo hasta el sur claro, pasando por el interior más seco, cada región experimentará condiciones atmosféricas únicas. Por ese motivo, es necesario saber la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para saber cómo estará el clima en cada región del país este lunes, 16 de febrero de 2026. El clima en España se verá afectado por un frente estacionario que traerá cielos nubosos y precipitaciones en el tercio norte, especialmente en Galicia y el Cantábrico. En el extremo sur y las regiones mediterráneas, se esperan cielos poco nubosos. Nevará en los Pirineos a partir de 1800/2000 metros. Las temperaturas máximas aumentarán en gran parte del país, con excepciones en el Cantábrico oriental. Habrá viento de componente oeste, moderado en el norte y oriental y rachas fuertes en algunas áreas. En Canarias, se prevé calima y un alisio moderado. Nuboso en Madrid, con brumas y posibles precipitaciones débiles, temperaturas entre 5 y 14 grados y viento flojo que podría intensificarse por la tarde. El clima en Andalucía se caracterizará por cielos poco nubosos en la vertiente mediterránea y nubosos en el resto, con posibilidad de precipitaciones débiles en las sierras. Las temperaturas oscilarán entre 5 y 22 grados, con un ascenso notable en el sureste. Los vientos serán moderados, con intervalos fuertes en el litoral mediterráneo y el tercio oriental. El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso en el Pirineo, donde se esperan precipitaciones, especialmente en el valle de Arán. La cota de nieve descenderá a 1600-1800 m. En el resto de la región, habrá intervalos de nubes medias y altas, con temperaturas que oscilarán entre 4 y 23 grados. Se prevé viento moderado a fuerte del oeste y noroeste, con rachas muy fuertes en la mitad sur y en las cumbres del Pirineo. El clima en Aragón se presentará con cielos nubosos y precipitaciones persistentes en el Pirineo, mientras que en el tercio sur habrá intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de mínima y los 19 grados de máxima, con un ascenso generalizado, especialmente en las mínimas. Se esperan heladas débiles en los Pirineos y vientos moderados a fuertes del oeste y noroeste, con rachas muy fuertes en zonas altas. El clima en Asturias se presentará con cielo cubierto y precipitaciones débiles a moderadas, especialmente en la cordillera, donde las temperaturas mínimas ascenderán, alcanzando entre 10 y 17 grados. Habrá viento flojo a moderado del suroeste en el interior y del oeste en el litoral, con posibles rachas fuertes en el extremo oriental de Picos de Europa. El clima se presentará con intervalos de nubes medias y altas. Las temperaturas estarán en ascenso, alcanzando una máxima de 20 grados y una mínima de 10 grados. Habrá un viento moderado del oeste, con intervalos de fuerte. Despejado con calima afectando a todas las islas, especialmente en medianías del sudeste de las islas montañosas. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 13 grados y las máximas alcanzarán los 26 grados, con un notable ascenso en zonas de interior. En costas, se espera un viento flojo a moderado de componente este, mientras que en medianías y cumbres habrá viento moderado del sudeste con intervalos de fuerte durante la madrugada. El clima en la Comunidad Valenciana se presentará con intervalos nubosos, temperaturas en ascenso y vientos moderados a fuertes del oeste y noroeste. El clima en Castilla y León se presentará nuboso o cubierto, con precipitaciones en los tercios norte y este, especialmente en zonas de montaña y temperaturas en ascenso, con máximas de 15 grados y mínimas de 4 grados, además de algunas heladas débiles en cotas altas del Sistema Central y vientos del suroeste y oeste con rachas fuertes en zonas altas por la tarde. El clima se presentará nuboso o cubierto, con brumas o nieblas matinales en zonas de sierra, especialmente en las Serranías y Alcaráz y Segura. Se esperan precipitaciones débiles y dispersas en el Sistema Ibérico de Guadalajara durante las horas centrales. Las temperaturas ascenderán, alcanzando un máximo de 17 grados y un mínimo de 4 grados. El viento será flojo a moderado de componente oeste, con rachas muy fuertes en zonas altas del cuadrante nororiental. Cielos poco nubosos o despejados en Madrid, con temperaturas máximas de 16 grados y mínimas en ascenso a 12 grados y vientos moderados del oeste. Por otro lado, cielos poco nubosos o despejados en Melilla, con temperaturas entre 14 y 18 grados y vientos del oeste moderados a fuertes. Cielo cubierto con precipitaciones moderadas, temperaturas mínimas en ascenso hasta 8 grados y máximas de 15 grados, viento flojo en el interior y moderado en litorales. Por otro lado, cielo cubierto con precipitaciones moderadas, más intensas en la mitad norte; temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios, con viento flojo a moderado. Cielo nuboso con lluvias ocasionales en la Ibérica, temperaturas en ascenso y viento fuerte del suroeste por la tarde en La Rioja.