La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se caracteriza por una situación de estabilidad generalizada en la Península y Baleares, con cielos despejados y algunos intervalos de nubes altas en el norte. En el extremo noroeste, se esperan nubes bajas al final del día. En Canarias, los cielos estarán nubosos con posibilidad de chubascos ocasionales, especialmente en zonas altas. Las temperaturas aumentarán en la Península y Baleares, alcanzando valores elevados en muchas áreas, mientras que en Canarias las máximas descenderán. Cielos poco nubosos en Madrid, con temperaturas entre 7 y 26 grados y vientos flojos del este. Cielos despejados en Andalucía, con temperaturas mínimas de 7 grados y máximas de 27 grados. Las mínimas se mantendrán en el litoral, descenderán en el bajo Guadalquivir y ascenderán en otras áreas. Vientos flojos y levante moderado en el litoral mediterráneo y Cádiz, con intervalos fuertes en el Estrecho. El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado, temperaturas mínimas en ascenso y máximas en aumento, especialmente en el Pirineo. Habrá viento flojo de dirección variable, con intervalos de noroeste moderado en el extremo nordeste y brisas en el litoral. El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso o despejado, con temperaturas en ascenso que alcanzarán los 26 grados como máxima y 3 grados como mínima. Habrá un viento flojo de dirección variable, predominando del noroeste durante la madrugada en la depresión del Ebro. El clima en Asturias se presentará poco nuboso, con nubes altas en las horas centrales. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente, mientras que las máximas alcanzarán hasta 27 grados en la Cordillera. Habrá viento flojo del sur en el interior y del este en el litoral, que cambiará a oeste por la tarde. Cielo despejado en Mallorca, con posibilidad de bancos de niebla matinales. Las temperaturas nocturnas se mantendrán estables o descenderán, mientras que las diurnas aumentarán, especialmente en el norte. Viento flojo del oeste y brisas costeras. En las islas montañosas, el tiempo será nuboso en general, con posibles precipitaciones aisladas durante la primera mitad del día, menos probables en horas centrales y la tarde. En Lanzarote y Fuerteventura, habrá intervalos nubosos con baja probabilidad de precipitación. Las temperaturas mínimas se mantendrán en 12 grados y las máximas descenderán ligeramente, alcanzando los 26 grados. Predominará un viento flojo de dirección variable. Cielo despejado en la Comunidad Valenciana, con temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas alcanzando los 24 grados. Viento flojo y brisas en el litoral. El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso o despejado, con algunas nubes de evolución diurna en zonas de montaña, temperaturas en ligero o moderado ascenso, heladas débiles y dispersas en la Ibérica y viento flojo del sur o variable. Cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes altas en el nordeste y nubosidad de evolución en los sistemas Central e Ibérico. Las temperaturas aumentarán, especialmente en las máximas del extremo oriental de Guadalajara y los vientos serán flojos y variables, predominando la componente este. Cielos poco nubosos o despejados en Madrid, con temperaturas entre 14 y 20 grados y vientos moderados de levante. Por otro lado, cielos poco nubosos o despejados en Melilla, con temperaturas entre 11 y 19 grados y vientos moderados del este. El clima será poco nuboso o despejado, con temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas que alcanzarán los 28 grados, acompañadas de vientos flojos del sur en el interior y del este en el litoral. El clima en La Rioja será poco nuboso o despejado, con temperaturas que oscilarán entre 4 y 26 grados y viento flojo del este.