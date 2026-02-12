La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España. El clima en España se caracteriza por una transición entre frentes en la Península y Baleares. Al inicio, se esperan cielos nubosos y precipitaciones débiles en la vertiente atlántica, Cantábrico y Pirineos, con lluvias más intensas en las sierras de Andalucía. En el resto, predominan intervalos nubosos. A lo largo del día, las lluvias disminuirán, aunque podrían persistir en Galicia, Pirineos y Andalucía. Las temperaturas descenderán en gran parte del país, con heladas débiles en el Pirineo. Se prevé viento intenso de componente oeste, con rachas muy fuertes en la mitad oriental y Baleares. El clima en Madrid se presentará con intervalos nubosos, aumentando a nuboso y cubierto por la tarde, con temperaturas entre 7 y 14 grados y posibilidad de nieblas y precipitaciones débiles. Cielos nubosos con precipitaciones débiles, especialmente en Grazalema y brumas matinales en las sierras. Temperaturas mínimas en descenso, alcanzando 6 grados y máximas en ascenso hasta 22 grados. Vientos flojos a moderados del oeste, con rachas fuertes en zonas altas y litoral oriental. El clima en Cataluña se presentará con intervalos nubosos en los Pirineos, donde se prevén precipitaciones débiles, mientras que en el resto de la región habrá cielo poco nuboso. La cota de nieve estará entre 1000 y 1400 m, con temperaturas en descenso, alcanzando un máximo de 21 grados y un mínimo de 5 grados. Se esperan heladas débiles en el Pirineo y viento moderado de componente oeste, que podría ser ocasionalmente fuerte. El clima en Aragón se presentará con intervalos nubosos, especialmente en el Pirineo y el sistema Ibérico, donde se esperan precipitaciones débiles. La cota de nieve oscilará entre 1000-1400 m en los Pirineos y 1200-1600 m en la Ibérica. Las temperaturas descenderán, con máximas de 17 grados y mínimas de 4 grados y se prevén heladas débiles en algunas áreas del Pirineo. Habrá viento del oeste, ocasionalmente fuerte, que irá amainando al final del día. El clima en Asturias se presentará con intervalos nubosos que se irán cubriendo, con posibilidad de brumas o niebla en zonas altas. Las lluvias y chubascos disminuirán por la mañana, mientras que las temperaturas oscilarán entre 7 y 18 grados, con un ligero descenso en las máximas. El viento será flojo a moderado en el interior y fuerte en el litoral, amainando a lo largo del día. Cielo poco nuboso con nubes altas, cubierto por la noche. Temperaturas en descenso, especialmente las máximas. Viento fuerte del oeste, con rachas de 70 a 90 km/h y hasta 130 km/h en cumbres, disminuyendo a flojo y moderado por la noche. En el norte y este de las islas montañosas, por debajo de los 600-800 metros, así como en Lanzarote y Fuerteventura, se esperan intervalos nubosos con amplios claros durante el día. En el resto, predominan cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 24 grados, con pocos cambios y el viento del nordeste será flojo a moderado, girando a noroeste al final del día. En la Comunidad Valenciana, se esperan intervalos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el interior, temperaturas en descenso y viento moderado del oeste. El clima en Castilla y León se presentará con intervalos nubosos y precipitaciones débiles en la primera mitad del día en las zonas montañosas del norte, aumentando la nubosidad por el suroeste hacia la tarde, con lluvias más probables en el sur y el oeste; la cota de nieve estará entre 1400 y 1800 metros, las temperaturas descenderán con máximas de 16 grados y mínimas de 2 grados y se registrarán heladas débiles en las zonas altas de montaña, además de vientos de componente oeste que girarán a suroeste, con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en el tercio este, aunque disminuirán de intensidad por la tarde. El clima se presentará con intervalos nubosos, aumentando a nuboso y cubierto por la tarde. Se esperan nieblas dispersas y precipitaciones débiles, especialmente en zonas de montaña, que remitirán por la mañana y se reactivarán al final del día. Las temperaturas descenderán, con máximas de 19 grados y mínimas de 5 grados, siendo notable el descenso en Hellín. Habrá heladas débiles en cumbres y viento moderado del oeste que girará al suroeste por la tarde. Cielos nubosos en Madrid, con posibilidad de precipitaciones débiles por la mañana y temperaturas entre 15 y 18 grados. Por otro lado, cielos poco nubosos o despejados en Melilla, con temperaturas entre 15 y 21 grados y vientos flojos a moderados del oeste. El clima estará poco nuboso, aumentando a nuboso y cubierto, con posibilidad de chubascos ocasionales y tormentas, temperaturas entre 7 y 18 grados y vientos que irán de fuertes a moderados. Por otro lado, el clima en Navarra estará nuboso en el tercio norte con probables lluvias y chubascos, mientras que el resto permanecerá poco nuboso, cubriéndose por la tarde; las temperaturas oscilarán entre 4 y 11 grados. El clima en La Rioja estará nuboso, con temperaturas entre 7 y 16 grados y posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en la Ibérica.