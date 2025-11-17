La nueva señal de tránsito que prohibirá circular de a una sola persona por coche

El Gobierno y la Dirección General de Tráfico(DGT) tienen el objetivo de optimizar el tráfico en los centros de las ciudades a través de la implementación de Zonas de Bajas Emisiones(ZBE) en todo el país. Estas áreas especiales tienen el propósito principal de reducir los niveles de contaminación y mejorar la calidad del aire.

A medida que se confirman nuevas localidades con ZBE, las limitaciones de circulación aumentan de manera proporcional. De esta manera, los especialistas predicen que a corto plazo ya no será suficiente con disponer de un vehículo con etiqueta ECO o Cero Emisiones, sino que se deberán cumplir otros requisitos más específicos.

La DGT anunció que el Consejo de Ministros aprobó una nueva modificación del Reglamento General de Circulación. Es esta, se actualizó el catálogo de la señalización vial, vigente desde 2003, con nuevas señales de tráfico y la modificación de otras que servirán para “recoger los cambios sociales, tecnológicos y de movilidad experimentados en las dos últimas décadas, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y la eficacia de la gestión del tráfico”.

Todas estas nuevas señales entraron en vigor a partir del próximo mes de julio de 2025 y entre ellas se añadió una inédita señal que llamó la atención de miles de conductores: la S-51b. Esta señalización sirve para limitar la circulación a los coches con un solo ocupante.

La prohibición para circular de a una persona por coche.

El Gobierno podría prohibir circular de a una sola persona por coche

Gran parte de las ciudades que han puesto en funcionamiento sus Zonas de Bajas Emisiones, como Madrid y Bilbao, prohíben el acceso mayoritario a los vehículos más antiguos y contaminantes. Estos son aquellos sin derecho a una etiqueta ambiental de la DGT y próximamente los coches con etiquetas B y C. Sin embargo, el Gobierno considera que este criterio de exclusión no es suficiente y prepara más restricciones que permitirán limitar la movilidad en coche.

Según el medio Autopista, el Gobierno prepara un proyecto de Real Decreto que permitirá modificar la normativa regulatoria de las ZBE en España. De esta manera se podrá dotar a los distintos ayuntamientos de nuevas herramientas que permitan establecer más restricciones de acceso para determinadas vías o tramos. En este borrador se ha introducido un nuevo artículo que instará a prohibir la entrada también en las ZBE a los vehículos que no circulen con una alta ocupación.

Así, junto a los actuales criterios de catalogación medioambiental por medio de etiquetas de la DGT, si se aprueba este decreto los ayuntamientos podrán limitar ya la movilidad según nuevos factores. Entre ellos se encuentra la ocupación de los vehículos, de un modo similar al que efectúan hoy los carriles VAO que hay en los accesos a algunas grandes ciudades.

El director de la DGT, Pere Navarro, ya había anticipado esta idea al afirmar que “el futuro de los coches será compartido o no será”. Según explicó, la iniciativa responde a la necesidad urgente de combatir los atascos que cada día afectan a los principales núcleos urbanos del país.

La nueva señal de tránsito de la DGT que prohibirá circular de a una persona por coche. (Fuente: DGT)

Así es la nueva señal de tránsito que prohíbe circular de a una persona por coche

La nueva señal de tránsito S-51b está destinada en principio a ubicarse en carreteras con carriles especiales, como los VAO (Vehículos de Alta Ocupación) de acceso a grandes ciudades que solo permiten la circulación de coches con varios pasajeros. Este tipo de vías pueden ser encontradas en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada o Mallorca.

La señalización consiste en un cartel azul y cuadrado donde aparece un coche con dos ocupantes sobre un carril, con una flecha que señala hacia arriba y la leyenda (2+) que indica el número de ocupantes a bordo con derecho de acceso. A su vez existen excepciones contempladas, como son el permiso de paso a vehículos con etiqueta Cero Emisiones de la DGT, los vehículos destinados a servicios públicos y las emergencias.

Según informó la DGT, esta señal implementada a partir del mes de julio indica expresamente la existencia de “uno o varios carriles destinados exclusivamente a la circulación de vehículos con alta ocupación”. La multa por circular indebidamente por los carriles VAO es de 200 euros, misma sanción contemplada por el acceso indebido a las ZBE.