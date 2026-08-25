Oficial | Prohíben tener perros y gatos de forma habitual en balcones, terrazas y sótanos: las multas alcanzan los 50.000 euros.

La Ley de Bienestar Animal ya se encuentra en vigor en España e incorpora nuevas obligaciones para quienes conviven con mascotas. La normativa establece que los perros y gatos no podrán permanecer de forma habitual en balcones, terrazas, azoteas, patios, trasteros o sótanos, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de bienestar para los más de 15 millones de animales de compañía registrados en el país.

Además de fijar restricciones sobre los lugares donde pueden permanecer las mascotas, la ley también endurece las sanciones económicas para quienes incumplan las normas.

En los casos considerados graves, las multas pueden alcanzar los 50.000 euros, mientras que las infracciones más severas llegan hasta los 200.000 euros.

La ley prohíbe dejar perros y gatos en balcones y terrazas: las multas llegan a 50.000 euros. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué lugares son prohibidos para perros y gatos?

La legislación estipula que está prohibido mantener de forma habitual a perros y gatos en balcones, terrazas, azoteas, patios, trasteros o sótanos. Esta medida persigue evitar que los animales se encuentren aislados en espacios que no cumplen con las condiciones necesarias para su bienestar y desarrollo.

La prohibición se extiende igualmente a los vehículos, en los casos en que las mascotas se encuentren en su interior bajo condiciones que puedan poner en riesgo su salud o seguridad. De acuerdo con la normativa, los animales deben integrarse en los espacios habitables de la vivienda y recibir los cuidados apropiados de forma continua.

La ley también regula la duración durante la cual las mascotas pueden permanecer sin supervisión. En términos generales, ninguna mascota debe permanecer sola por más de tres días consecutivos. En lo que respecta a los perros, el límite es más riguroso: no pueden permanecer solos por más de 24 horas consecutivas.

La ley prohíbe dejar perros y gatos en balcones y terrazas: las multas llegan a 50.000 euros. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Multas establecidas por la nueva Ley de Bienestar Animal

El régimen sancionador distingue diversos niveles de infracciones. Mantener de manera habitual a perros o gatos en balcones, terrazas, patios, azoteas, sótanos o espacios similares constituye una infracción grave, puesto que representa una omisión de los cuidados básicos necesarios para garantizar el bienestar del animal.

En estos casos, las sanciones económicas oscilan entre 10.000 y 50.000 euros. Cuando las conductas ponen en grave riesgo la integridad o la vida de la mascota, las multas pueden alcanzar hasta 200.000 euros, conforme al régimen estipulado por la Ley de Bienestar Animal.

Las autoridades recomiendan revisar las condiciones en las que habitan los animales de compañía y evitar que permanezcan de forma continuada en espacios exteriores o confinados que no estén acondicionados para su bienestar, con el objetivo de cumplir la normativa y prevenir sanciones.