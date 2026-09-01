Carlos Tena, pensionista: “He cotizado 41 años y veo reducida mi jubilación un 28%. No es justo que alguien con 35 años de cotización, perciba el 100%”. (foto: archivo).

La jubilación anticipada continúa provocando malestar entre pensionistas que acreditan largas carreras laborales. Muchos comenzaron a trabajar durante la adolescencia, pero terminaron retirándose antes de la edad ordinaria después de perder el empleo y no encontrar otra oportunidad.

Este es el caso de Carlos Tena, cuyo testimonio fue difundido por ASJUBI40, un perfil en X que representa a la “Asociación #Jubilaciónanticipada SIN PENALIZAR”. El pensionista empezó a trabajar con apenas 15 años y acumuló 41 años cotizados antes de solicitar la jubilación anticipada a los 61.

Adelantar cuatro años el retiro tuvo una consecuencia permanente: la Seguridad Social aplicó unos coeficientes reductores que disminuyeron su pensión un 28%. La penalización se mantendría durante toda su vida como pensionista.

“No es justo que alguien, por llegar a los 65 años, teniendo 35 años de cotización, perciba 100% y yo que he cotizado 41 años, vea reducida mi jubilación un 28%”, denuncia Tena.

Carlos Tena, pensionista: “He cotizado 41 años y veo reducida mi jubilación un 28%. No es justo que alguien con 35 años de cotización, perciba el 100%”

Carlos Tena perdió su empleo a los 52 años y no consiguió reincorporarse

Buena parte de la trayectoria profesional de Tena transcurrió en el grupo Codorniú. Durante los 28 años que permaneció en la compañía ocupó diferentes puestos relacionados con la logística y la gestión.

Su situación cambió tras la crisis de 2007, cuando perdió el empleo a los 52 años. A partir de ese momento inició una larga búsqueda de trabajo que, según relata, solo le dejó “buenas palabras”, pero ninguna posibilidad estable de reincorporarse.

Un amigo terminó ofreciéndole una oportunidad en una pequeña empresa. Sin embargo, el negocio cerró cerca de un año después y Carlos Tena volvió a quedarse sin empleo cuando ya se aproximaba a los 60 años.

Sin perspectivas reales de regresar al mercado laboral, recurrió a la jubilación anticipada. “Mi única opción era la jubilación anticipada a los 61 años. No porque no quisiera trabajar, sino porque a esa edad, y mucho antes, estás muerto profesionalmente”, afirma.

Por qué la jubilación anticipada redujo su pensión un 28%

Cuando accedió a la jubilación anticipada, Carlos Tena acreditaba 41 años cotizados. Pese a esa extensa carrera laboral, el adelanto de cuatro años provocó una reducción del 28% en la prestación que le reconoció la Seguridad Social.

Los coeficientes reductores disminuyen la cuantía de la pensión cuando el retiro se produce antes de la edad ordinaria. El porcentaje depende de la normativa aplicable en el momento de la jubilación, los meses de adelanto y el periodo total cotizado.

Por eso, el 28% denunciado por Tena corresponde a las circunstancias concretas de su prestación y no debe interpretarse como la penalización automática que recibe actualmente cualquier persona que se jubile a los 61 años.

Desde 2022, los coeficientes reductores se calculan por cada mes de anticipación. La reforma también introdujo distintos porcentajes en función de la carrera de cotización, aunque superar los 40 años cotizados no elimina por sí solo la reducción de la pensión.

Jubilación anticipada voluntaria e involuntaria: cuáles son las diferencias

Carlos Tena, pensionista: “He cotizado 41 años y veo reducida mi jubilación un 28%. No es justo que alguien con 35 años de cotización, perciba el 100%”

La normativa distingue entre la jubilación anticipada voluntaria y la derivada de un cese no imputable al trabajador. Las dos modalidades permiten abandonar antes el mercado laboral, pero exigen requisitos diferentes.

La jubilación anticipada voluntaria permite adelantar el retiro hasta dos años respecto de la edad ordinaria. Con carácter general, exige acreditar un mínimo de 35 años de cotización efectiva y que la pensión resultante supere la cuantía mínima correspondiente.

La jubilación anticipada involuntaria puede adelantarse hasta cuatro años. La Ley General de la Seguridad Social exige al menos 33 años cotizados, estar inscrito como demandante de empleo durante un mínimo de seis meses y que el contrato haya terminado por alguna de las causas admitidas legalmente.

En ambos casos se aplican coeficientes reductores sobre la prestación. Haber desarrollado una de las largas carreras laborales reconocidas por el sistema permite acceder a porcentajes más favorables, pero no concede una exención general de las penalizaciones.