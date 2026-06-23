Rafael Nadal es considerado como uno de los mejores deportistas en la historia de España. A sus 39 años y a poco tiempo de retirarse, el nacido en Manacor mira atrás y disfruta de los éxitos cosechados durante su carrera, a la vez que contempla el futuro con la intención de guiar a las nuevas generaciones de estrellas.

Nadal conoció el éxito por primera vez desde muy joven, una situación similar a la que atraviesa actualmente Lamine Yamal. Por su experiencia en superar momentos complicados y las dificultades que enfrentó en su camino hacia la gloria, el extenista ha querido aconsejar a la joven estrella del FC Barcelona.

“El éxito para mí llegó a finales de 2004, cuando ganamos la Copa Davis en Sevilla. Puedes tener un éxito mundial o uno más local. Mi evolución siempre estuvo ligada a tener éxito a distintas edades. Cuando llegó el éxito profesional, estaba preparado para asumirlo”, afirmó Nadal. “Todo es nuevo, mucha intensidad, pero nunca perdí el foco en lo que yo era como persona”, enfatizó durante su charla con Jorge Valdano en el programa Universo Valdano.

Por otro lado, Lamine Yamal, que está en boca de todos desde que adquirió el rango de estrella mundial, vive entre elogios y críticas en igual medida, tanto por sus actuaciones dentro del campo como por sus comportamientos fuera de él. Es por ello que, para el extenista, lo fundamental es mantenerse con los pies sobre la tierra y rodearse de personas que contribuyan a su enfoque.

El consejo clave de Nadal para Lamine Yamal

Para cualquier individuo que logre prosperar, sin importar la esfera en la que se desenvuelva, resulta fundamental tener la mente bien estructurada y en este sentido, Rafa Nadal es un ejemplo evidente de que contar con personas que realmente apoyen puede hacer una notable diferencia.

“Que se rodee de personas que le brinden apoyo, aquellos que deseen lo mejor para él. Confío en que sea lo suficientemente perspicaz para prestar atención a las cosas que, en ocasiones, las figuras de éxito evitamos escuchar. No siempre es sencillo oír cuando se es una persona de gran renombre, pero es esencial encontrar tu camino de regreso a la vida cotidiana. Esto es crucial para alguien como él, que es tan joven”, aconsejó Nadal.

“Existen múltiples maneras de alcanzar el éxito y la forma en que lo manejas y convives con él puede convertirte en una persona equilibrada y feliz o, por el contrario, en una persona infeliz”, añadió el extenista.

Lamine Yamal, la joven estrella de 18 años que brilla en el FC Barcelona. (Fuente: archivo)

La rivalidad que definió a Rafa Nadal

Ganador de 22 títulos de “Grand Slam”, Nadal también abordó la rivalidad que mantuvo a lo largo de su carrera con otras figuras destacadas, como el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic: “Cuando eres más joven, lo vives todo de una manera más intensa. Con el paso del tiempo, las cosas se suavizan.”

“Lo positivo de nuestra época es que hemos finalizado nuestras carreras y podemos ir a cenar juntos sin ningún problema, algo de lo que debemos sentirnos orgullosos. Hemos competido por los logros más significativos, pero no hemos llevado esas competencias al extremo.

La rivalidad ha permanecido en la pista y las relaciones personales siempre han estado fundamentadas en el respeto, la admiración y hasta en una cierta amistad hacia los oponentes”, concluyó Nadal.