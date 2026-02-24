Los dos obispos de Canarias, José Mazuelos y Eloy Santiago, han pedido este lunes que se abandone el enfrentamiento en asuntos como la inmigración y la vivienda y que ambas cuestiones queden fuera de “esa polarización política que interesa a unos y a otros”, informó EFE. “Ya está bien, hay que buscar el bien común”, ha dicho Mazuelos, obispo de la Diócesis de Canarias, en la presentación del informe Foessa sobre la pobreza. La declaración, ha sido en respuesta a la preocupación que el Papa ha expresado a la Conferencia Episcopal Española por el riesgo de que la ultraderecha intente utilizar a la Iglesia en cuestiones como la migración. Según comunicó el medio ‘El País’, el Papa reveló el 17 de noviembre a los nueve obispos españoles que su mayor preocupación en este momento en España “es la ideología de ultraderecha”. En ese sentido, ha alertado a los prelados españoles del ascenso de estos grupos políticos y de cómo “buscan ganar el voto católico” e “instrumentalizar a la Iglesia”. Asimismo, han comentado que la mayor prioridad para León XIV es combatir la polarización, dentro y fuera de la Iglesia, y ve en el ascenso de la extrema derecha uno los principales riesgos, especialmente por su demonización de los inmigrantes. Los prelados de las dos provincias canarias han precisado que no tienen constancia de que el papa León XIV haya dado instrucciones sobre cuestiones de polarización política, pero ambos han transmitido el mismo mensaje sobre cuál es la postura de la Iglesia española respecto a la inmigración. “No hagamos política con los inmigrantes para polarizar, para fomentar la división, porque al final los que sufren siempre son los excluidos y los más pobres”, ha dicho el obispo de Canarias. Por su parte, el obispo de Tenerife ha remarcado que la postura de la Iglesia española sobre la inmigración “es la de siempre: de acogida e integración”, en la línea promovida por los papas Francisco y León XIV. “Deseamos y queremos que en el ámbito político y social acabe tanta crispación y pueda haber un diálogo”, ha añadido. Por su parte, Eloy Santiago ha recordado que la Conferencia Episcopal ha manifestado “reiteradamente su preocupación por discursos que favorecen la xenofobia” y se ha felicitado por el proyecto para regularizar la situación de miles de inmigrantes en España.