Es oficial | La banca digital de CaixaBank cae por horas y bloquea el acceso a las cuentas: qué deben hacer los clientes

La caída de CaixaBank provocó problemas de acceso a los servicios digitales de la entidad durante la mañana de este lunes 7 de septiembre. Numerosos clientes informaron que no podían entrar a sus cuentas bancarias ni desde la aplicación móvil ni desde la página web.

La entidad reconoció el problema y explicó mediante un comunicado que habían “detectado una incidencia en la banca digital y estamos trabajando para resolverla”. Además, añadió: “Sentimos las molestias ocasionadas”.

La caída de CaixaBank quedó reflejada también en Downdetector, la plataforma que recopila avisos enviados por usuarios cuando detectan problemas en servicios digitales. Durante el pico de la incidencia se acumularon alrededor de 1600 reportes, aunque esa cifra no representa el número oficial de clientes afectados.

Horas después, el servicio volvió a funcionar con normalidad. En la consulta realizada este lunes, Downdetector ya indicaba que los informes de los usuarios no mostraban problemas actuales con CaixaBank, por lo que la incidencia se considera restablecida, aunque algunos usuarios en redes todavía reportan problemas.

Es oficial | La banca digital de CaixaBank cae por horas y bloquea el acceso a las cuentas: qué deben hacer los clientes (foto: shutterstock).

Caída de CaixaBank: qué pasó con la aplicación y CaixaBankNow

La caída de CaixaBank afectó principalmente al acceso a la banca digital. Los clientes señalaron dificultades para iniciar sesión en la aplicación y también desde la web oficial, lo que impedía consultar el saldo, revisar movimientos o entrar en otros apartados de la cuenta.

Los primeros avisos se registraron durante las primeras horas de la mañana. Algunos usuarios indicaron que no podían completar el acceso mediante sus claves habituales ni con los sistemas biométricos disponibles en el móvil.

El problema alcanzó también a CaixaBankNow, el servicio de banca online de la entidad. En la práctica, la incidencia dejó temporalmente fuera de servicio dos de los principales canales que utilizan los clientes para gestionar sus cuentas sin acudir a una oficina.

La caída de CaixaBank no implica, sin embargo, que todas las operaciones bancarias estuvieran afectadas. Hasta el momento no se ha informado de una interrupción general de los pagos realizados con tarjetas de la entidad.

Tampoco existe una cifra oficial de clientes afectados. Los registros de Downdetector permiten identificar un aumento extraordinario de avisos, pero se basan en reportes voluntarios de usuarios y no equivalen al número total de personas que experimentaron el fallo.

CaixaBank confirma que la banca digital volvió a funcionar

Después de varias horas de problemas, CaixaBank confirmó el restablecimiento de sus servicios. La caída de CaixaBank quedó solucionada y los clientes recuperaron progresivamente el acceso a la aplicación, la web y las principales funciones de la banca digital.

Con el servicio normalizado, los usuarios deberían poder consultar sus movimientos, comprobar el saldo disponible , realizar transferencias y acceder al resto de las operaciones habilitadas en CaixaBankNow.

Downdetector también refleja el cambio de situación. Tras concentrar numerosos avisos durante la mañana, la plataforma pasó a indicar que no existían problemas actuales detectados con la entidad.

Esto resulta relevante porque una caída de CaixaBank puede seguir generando búsquedas y quejas en redes sociales incluso después de que el banco haya recuperado sus sistemas. El funcionamiento puede además normalizarse de forma progresiva para distintos usuarios o dispositivos.

Si un cliente continúa sin poder entrar en su cuenta después del restablecimiento, es recomendable comprobar primero los canales oficiales de CaixaBank y verificar que utiliza la aplicación o la página web legítima antes de iniciar procesos de recuperación de credenciales.

Qué operaciones quedaron bloqueadas durante la caída de CaixaBank

Durante la caída de CaixaBank, los clientes que no conseguían iniciar sesión tampoco podían acceder a varias operaciones habituales de la banca digital. Entre ellas se encontraban la consulta de movimientos, la comprobación del saldo y la realización de transferencias desde los canales afectados.

El fallo era especialmente visible en la aplicación móvil y en la versión web de CaixaBankNow. Como ambos accesos presentaban problemas al mismo tiempo, muchos usuarios descartaron rápidamente que se tratara de un fallo aislado de su teléfono, ordenador o conexión a internet.

La entidad no ha comunicado que la caída de CaixaBank haya provocado problemas generalizados con las tarjetas. Por tanto, no debe confundirse una interrupción del acceso a la banca digital con una caída completa de todos los sistemas de pago del banco.

Esta distinción es importante para los clientes. No poder entrar en CaixaBankNow puede impedir ordenar una transferencia o consultar una operación, pero no significa necesariamente que una tarjeta deje de funcionar en comercios o terminales de pago.

Alerta por posibles estafas tras una caída de la banca online

Una caída de CaixaBank también puede ser aprovechada por ciberdelincuentes para intentar engañar a clientes preocupados por el acceso a sus cuentas. Durante este tipo de incidencias pueden aparecer mensajes que se hacen pasar por el banco y prometen solucionar el problema mediante un enlace.

Por eso, mientras existe una incidencia en la banca digital, conviene informarse únicamente a través de los canales oficiales de la entidad y evitar introducir claves bancarias en enlaces recibidos por SMS, correo electrónico, mensajería o redes sociales.

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También es recomendable no cambiar contraseñas de forma precipitada si el fallo está confirmado por el propio banco. Una caída de CaixaBank originada en sus sistemas no se resuelve modificando las credenciales personales del usuario.

Los clientes deben prestar especial atención a cualquier comunicación que solicite códigos de acceso, números completos de tarjetas o información confidencial. La confusión generada por una incidencia en CaixaBankNow puede convertirse en una oportunidad para campañas de phishing que imitan los mensajes de una entidad bancaria.

Una vez recuperado el servicio, el acceso debe realizarse directamente desde la aplicación oficial o escribiendo la dirección de CaixaBank en el navegador. Si persiste algún problema particular, la opción más segura es utilizar los canales oficiales de atención de la entidad.