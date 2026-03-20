Los alquileres ilegales España vuelven a situarse en el centro del debate tras una nueva actuación del Gobierno. La detección de cerca de 55.000 anuncios irregulares refuerza la estrategia para controlar el mercado de los pisos turísticos. Esta medida se suma a la retirada previa de 65.000 anuncios de alquileres vacacionales que, según el ministerio, incumplían la normativa vigente. El foco está puesto en plataformas digitales que concentran gran parte de la oferta. En este contexto, los alquileres ilegales España se convierten en una prioridad política, en medio de un creciente malestar social por el acceso a la vivienda. El Ministerio anunció que Airbnb había retirado 65.000 anuncios en mayo 2025 por incumplimientos legales. Sin embargo, la investigación no terminó ahí y permitió identificar nuevos casos. En concreto, se han detectado otros 54.728 anuncios que carecen de un número de licencia oficial, requisito obligatorio desde el 1 de julio. Esta cifra amplía el alcance del problema de los alquileres ilegales España. La mayoría de los anuncios eliminados no incluían esta licencia o no especificaban si el propietario era una persona física o jurídica, tal como exige la normativa. El Gobierno español, junto con ayuntamientos y autoridades regionales, ha puesto en marcha una campaña general contra los pisos turísticos España. Esta ofensiva apunta directamente a plataformas como Airbnb y Booking.com. Muchos ciudadanos consideran que estos alquileres generan un exceso de turismo y elevan los precios de la vivienda, agravando el problema de acceso. Desde el ministerio defendieron la medida con un mensaje claro: “su compromiso con el cumplimiento de la ley y la garantía del derecho constitucional a la vivienda frente a los beneficios de las grandes multinacionales”. Airbnb ha intentado revertir estas decisiones en los tribunales. La compañía argumentó que el ministerio carecía de autoridad para regular los alquileres a corto plazo. También sostuvo que no se había proporcionado una lista documentada de alojamientos que incumplían la normativa. A pesar de ello, los anuncios fueron retirados. El conflicto refleja la tensión entre plataformas digitales y reguladores en torno a los alquileres ilegales España, en un escenario cada vez más exigente. La nueva legislación refuerza los requisitos para operar en el mercado de alquiler turístico. El número de licencia oficial pasa a ser obligatorio en todos los anuncios. Además, los propietarios deben identificar si actúan como personas físicas o jurídicas, un detalle clave para la transparencia. Estas medidas buscan reducir los alquileres ilegales España y equilibrar el mercado, aunque el impacto real dependerá de la capacidad de control y cumplimiento.