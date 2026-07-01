El Gobierno federal de Estados Unidos mantiene vigente una norma que permite bloquear la emisión o renovación del pasaporte de quienes acumulen una importante deuda con el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

La disposición forma parte de la legislación federal y autoriza al Departamento de Estado a actuar cuando el IRS certifica que un contribuyente mantiene una deuda tributaria gravemente morosa.

En esos casos, la solicitud de un nuevo pasaporte puede ser rechazada y, en determinadas circunstancias, también puede revocarse un documento ya vigente.

¿Qué deuda puede hacer que Estados Unidos bloquee tu pasaporte?

Según informó el IRS, una persona puede ser certificada por mantener una “seriously delinquent tax debt” (deuda tributaria gravemente morosa) cuando reúne determinadas condiciones legales.

Para 2026, el monto supera los USD 66.000, incluyendo impuestos, intereses y multas. Sin embargo, no alcanza únicamente con deber esa suma: además, el IRS debe haber presentado un gravamen fiscal o iniciado un proceso de embargo para cobrar la deuda.

Una vez realizada la certificación, el organismo informa al Departamento de Estado, que puede:

Negar la emisión de un nuevo pasaporte.

Rechazar la renovación del documento.

Revocar un pasaporte vigente, según las circunstancias del caso.

Quiénes no serán afectados por esta medida del IRS

El Gobierno puede bloquear el pasaporte de las personas que tengan esta deuda con el IRS. Fuente: archivo ANNVIPS

No todos los contribuyentes con deudas fiscales quedan alcanzados por la normativa.

El IRS explica que no certificará a quienes:

Mantengan un plan de pagos aprobado y se encuentren al día.

Hayan logrado un acuerdo de transacción (Offer in Compromise) aceptado por el organismo.

Tengan suspendido el proceso de cobro por determinadas protecciones legales.

Se encuentren en proceso de bancarrota .

Hayan sido declarados en situación de dificultad económica , por lo que la deuda es considerada temporalmente incobrable.

Estén ubicados en una zona de desastre federal o cumplan otras excepciones previstas por la ley.

Qué sucede si el pasaporte ya fue bloqueado por una deuda con el IRS

Cuando el IRS certifica una deuda gravemente morosa, el contribuyente recibe una Notificación CP508C, mediante la cual se informa que el caso fue remitido al Departamento de Estado.

Para revertir esa situación, el organismo señala que es necesario resolver completamente la deuda o alcanzar una alternativa de pago aceptada por el IRS . Una vez regularizada la situación, la agencia notifica al Departamento de Estado para que elimine la certificación correspondiente.

En los casos de personas que ya se encuentran fuera de Estados Unidos, el Departamento de Estado puede emitir un pasaporte de validez limitada que les permita regresar al país, aunque no expedirá un pasaporte completo hasta que el problema fiscal quede resuelto.

Cómo evitar que el Gobierno bloquee el pasaporte

El IRS recomienda actuar antes de que la deuda sea certificada. Entre las principales alternativas para evitar restricciones sobre el pasaporte se encuentran: