El pueblo de 700 habitantes que enamora por su impresionante cascada y monumentos históricos: está a solo 1 hora de Valencia.

A orillas del río Frainos y a los pies de la sierra de Aitana se encuentra un pueblito de 740 habitantes llamado Benilloba. Esta región pertenece a la Comunidad Valenciana y es un paraíso natural que aloja el salto de agua más espectacular de España.

Benilloba es uno de los municipios más importantes y prósperos de la provincia de Alicante debido a la extensa industria textil que se desarrolla en la zona. Pero eso no es todo. El turismo también es una de las actividades económicas claves.

Este pequeño pueblo en la provincia de Alicante alberga una de las cascadas más impresionantes de España. (Imagen: archivo)

Allí se combinan elementos naturales, históricos e identitarios. Sus visitantes se encontrarán con un extenso circuito montañoso, algunas playas y calas de aguas cristalinas y uno de los monumentos históricos más célebres de España.

El encantador pueblo de Alicante que alberga la cascada más impresionante de España

En este entorno, los visitantes pueden disfrutar de

senderismo

y diversas actividades al aire libre organizadas por la secretaría de

Turismo de Alicante

.

El principal atractivo deradica en sus impresionantes cualidades paisajísticas. Este paraje se caracteriza por un relieve montañoso donde se alzan la, Puig Campana y

De la misma manera, Benilloba cuenta con un circuito costero que abarca más de 200 kilómetros de playas y calas, las cuales se llenan de turistas durante los meses de verano.

No obstante, lo más destacado de Benilloba es la Ruta al Molí del Salt. Este recorrido de senderismo lleva a los visitantes al Molí de les Penyes del Salt, un molino construido en 1852 por Francisco Ximeno Blanes, que se encuentra junto al impresionante Salt de Benilloba, una cascada que se origina del río Penàguila.

El pueblito de cascadas y molinos que fascina a todos sus visitantes y está a 1 hora de Valencia. (foto: Pexels).

Para acceder, es necesario pasar por la Font de la Teulería. Según indican desde el sitio de turismo de Benilloba, “ la bajada hasta el molino está habilitada con una escalera de mampostería, por lo que el acceso es factible para cualquier persona”.

¿Cuál es la mejor manera de llegar a Benilloba desde Valencia?

El trayecto desde Valencia hasta Benilloba tiene una duración de 1 hora y 20 minutos por la ruta A-7.

Para ello, debes tomar la C. de les Filipines y Av. d’Ausiàs March en dirección a V-3 y conducir durante 4 kilómetros. Luego, accede a la ruta A-7 hacia CV-790. A continuación, toma la salida 442 de la A-7 y continúa conduciendo durante 98 kilómetros. Por último, dirígete hacia Carrer Tapia en Benilloba.