El Gobierno de Castilla-La Mancha presentó su programa de turismo social 2026, una iniciativa que busca ampliar el acceso a viajes nacionales e internacionales para personas mayores de 55 años. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, destacó que el objetivo es fomentar el envejecimiento activo y reducir la soledad no deseada. La edición anterior alcanzó a casi 6000 beneficiarios y este año se espera superar esa cifra con una oferta ampliada de salidas y destinos. El plan contempla más de 1800 viajes organizados hacia 261 destinos distintos, coordinados a través de ocho agencias adheridas. La propuesta abarca desde recorridos dentro de España hasta experiencias internacionales, con diferentes precios según el itinerario, la duración y la temporada elegida. Además, se incorporó un nuevo catálogo orientado a grupos grandes, pensado para centros de mayores y asociaciones que buscan viajar de forma conjunta. Esta modalidad apunta a fortalecer los vínculos sociales y facilitar la organización de viajes colectivos. Los paquetes parten desde los 200 euros, aunque el valor final varía en función del destino y las características del viaje. La oferta incluye transporte, alojamiento y actividades organizadas, lo que permite a los participantes acceder a experiencias completas a precios reducidos. La novedad más destacada de esta edición es la incorporación de destinos de larga distancia, entre ellos China y Japón. Esta ampliación marca un salto en la propuesta, que hasta ahora se centraba mayormente en destinos nacionales o europeos. El programa mantiene un enfoque inclusivo al ofrecer opciones para distintos presupuestos. De esta manera, busca garantizar que más personas puedan acceder a viajar sin que el costo represente una barrera significativa. El acceso al programa se realiza de manera directa a través de agencias de viajes adheridas, sin necesidad de trámites administrativos previos. Los interesados pueden consultar catálogos con destinos, itinerarios y alojamientos, y realizar la reserva en el momento. Desde el Ejecutivo regional remarcaron que esta política pública cumple un rol social clave al promover la participación activa de las personas mayores. En esa línea, se sostiene que viajar contribuye al bienestar emocional y a la integración social. El programa fue reactivado por la actual gestión tras haber sido eliminado en años anteriores. Desde entonces, se consolidó como una herramienta central dentro de las políticas de envejecimiento activo en la región.