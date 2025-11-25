Es el país más barato: tiene playas de ensueños con cascadas, pueblos encantadores y el cañón más grande de Europa.

De acuerdo al presupuesto de cada uno, las escapadas o viajes son más holgados y relajantes o estresantes. Con las vacaciones de verano cada vez más cerca surgen recomendaciones de parajes desconocidos y en esta ocasión se trata de un destino olvidado por muchos pero que es de los más maravillosos de Europa.

Montenegro es un destino ideal para los españoles que buscan una escapada económica y llena de aventuras. Con vuelos asequibles, opciones de alojamiento baratas, deliciosa comida local y muchas actividades gratuitas que garantizarán un viaje inolvidable sin que la billetera sufra un duro golpe.

Una joya económica con gran variedad de atracciones turísticas inmersivas tradicionales. Fuente: Archivo

Montenegro: el país europeo más barato, con asombrosas playas y encantadores pueblos

Este país se ubica en la península balcánica, tiene una costa de casi 300 kilómetros a lo largo del mar Adriático. Tiene encantadores pueblos medievales amurallados, aguas cristalinas, parajes naturales casi vírgenes, sitios arqueológicos recomendados y una de las bahías más destacadas.

Hacer una escapada low cost sin sacrificar el estilo y la relajación es posible gracias a los precios accesibles que manejan en la zona. Los hostales o albergues arrancan en 10 euros, los hoteles económicos con desayuno incluido van desde los 25 euros, los Airbnb arrancan en 30 euros la noche y aquellos hoteles de lujo o gama media alta van desde los 80 euros.

Mientras, en el ámbito gastronómico se encuentran restaurantes locales con preparaciones tradicionales a 10 euros por persona, pudiendo costar mucho menos si se consume de los puestos callejeros que mantienen gran sabor . Hay que considerar que los restaurantes cuestan alrededor de 20 euros por persona , en una experiencia de gama media a alta.

Además, estos precios pueden variar para bien del turista de acuerdo a la temporada. Al tratarse de una región que vive del turismo compite en precios y calidad todo el año. Esto se expresa incluso en el precio de la cerveza o el café que es de los más baratos de Europa.

¿Cuáles son los imperdibles más baratos de Montenegro?

Es imposible no pasar por Cetinje, capital de Montenegro hasta 1918. Cuenta con un impresionante monasterio del siglo XVIII, hogar de las reliquias de San Pedro de Cetinje y la mano derecha de San Juan Bautista.

Otro imperdible es Kotor, conocida también como “la perla de los Balcanes”, una ciudad de puertas medievales, calles estrechas y bien conservadas, iglesias ortodoxas y catedrales, además de grandes palacios y monasterios.

Budva, es el destino vacacional más popular de Montenegro, gracias a sus playas de aguas turquesas cristalinas y arena blanca. Con impresionantes atardeceres acompaña a su zona fortificada, la cual alberga la Ciudadela, la Catedral y el Museo de la ciudad.

En lo más natural del viaje se encuentra el Parque Nacional de Durmitor, en la cordillera de los Alpes Dínáricoses. Ideal para quienes disfrutan del senderismo, además, se puede admirar el Crno Jezero (Lago Negro) y visitar el Cañón de Tara, el más largo de Europa y el segundo en el mundo, con una extensión de 78 kilómetros y una profundidad máxima de 1300 metros. Nombrado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

El lago Skadar, lo comparte con Albania y es el más grande del sur de Europa. Cuenta con una localidad que funciona como centro neurálgico para los visitantes , Virpazar, un paraje impresionante y fotografiable.