La tormenta negra se posiciona como uno de los fenómenos más intensos del mes de marzo. Con un fuerte impacto en zonas costeras, el temporal combina lluvias, viento y oleaje extremo que ya ha activado múltiples alertas. Según los datos oficiales, “seis comunidades están hoy en alerta naranja (peligro importante) por temporal marítimo, y dos de ellas también por viento, aunque en este caso en nivel amarillo (peligro bajo)”. Este escenario confirma la magnitud de la gran tormenta. El fenómeno afecta de forma generalizada a distintas regiones. “Con todo el litoral cantábrico afectado por fenómenos costeros, además de zonas de Cataluña y Baleares, en donde las olas podrán alcanzar hasta 12 metros”. La evolución de la tormenta negra ha obligado a activar alertas en múltiples territorios. El impacto principal se concentra en el mar, donde el oleaje alcanza niveles excepcionales. En concreto, “están en alerta naranja por temporal marítimo las comunidades de Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco, a las que se suman Baleares y Cataluña que lo están además por viento en nivel amarillo”. El riesgo se intensifica en puntos específicos. “En la isla de Menorca, en Baleares, en alerta naranja, se alcanzarán hoy olas de entre 4 y 7 metros que ocasionalmente podrán llegar hasta los 12 metros; en Mallorca podrán ser de hasta 10 metros”. Además, otras zonas presentan condiciones extremas. “En el Ampurdán (Girona), el temporal marítimo podrá dejar olas hasta 11 metros”, mientras que “también están en alerta naranja por fenómenos costeros y olas de 5 a 6 metros el noroeste y oeste de A Coruña y A Mariña (Lugo), en Galicia”. El impacto de la tormenta negra ya se refleja en múltiples incidencias registradas en distintas regiones. Las condiciones meteorológicas adversas han provocado problemas en infraestructuras y espacios urbanos. Según los datos recabados por EFE, “el temporal de viento y mala mar que azota Baleares desde el domingo ha ocasionado 91 incidentes hasta las 13 horas de este lunes, dos terceras partes de ellos en Menorca”. El detalle de las incidencias muestra la diversidad de efectos. “Por tipología, ha habido 22 desprendimientos de elementos urbanos, 21 actuaciones por riesgo de desprendimiento, 18 árboles caídos en la calzada, 10 obstáculos o inundaciones de calzada, y 10 caídas de árboles más en otros puntos”. El viento también es protagonista dentro de la tormenta negra. “Las rachas podrán soplar con intensidades de entre 70 y 80 kilómetros por hora, según las predicciones de Aemet”. La tormenta negra se produce en un contexto meteorológico excepcional, marcado por una sucesión récord de borrascas. Este factor agrava la intensidad de los fenómenos actuales. En este sentido, “Therese, la nueva borrasca de alto impacto que afectará a Canarias a partir del próximo miércoles, encadena ya 19 sistemas nombrados en la temporada 2025-26, un ‘récord absoluto’”. El dato marca un precedente reciente. “Hasta ahora, la temporada con más nombramientos había sido la 2023-24, cuando se contabilizaron 17 borrascas”. Las previsiones anticipan continuidad en la inestabilidad. “Este nuevo temporal golpeará el archipiélago canario con lluvias fuertes, tormentas, vientos intensos y temporal marítimo”, consolidando un escenario de alta actividad meteorológica.