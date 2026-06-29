La Ley 1861 de 2017 establece quiénes deben incorporarse, cuánto dura el proceso, cuáles son los beneficios y qué personas pueden quedar exentas. (Fuente: Shutterstock)

En Colombia, los hombres deben definir su situación militar al alcanzar la mayoría de edad. Este proceso permite establecer si deben incorporarse al servicio militar, si están exentos o si deben cumplir con otros requisitos establecidos por la legislación.

La legislación actual establece que los ciudadanos deben aclarar su situación militar desde los dieciocho años. Este proceso es supervisado por entidades como el Ejército Nacional de Colombia, que se encarga de organizar las convocatorias, realizar los procesos de incorporación y certificar la situación militar de los ciudadanos.

En la actualidad, el servicio militar en Colombia está regulado por la Ley 1861 de 2017, la cual estableció el sistema de reclutamiento, las condiciones del servicio, los beneficios económicos y las excepciones contempladas por la normativa.

¿Quiénes están obligados al servicio militar en Colombia?

Los hombres colombianos deben definir su situación militar al alcanzar la mayoría de edad, aunque no todos están obligados a prestar servicio, ya que existen causales de exoneración y situaciones particulares previstas por la ley.

Actualmente, las mujeres no están obligadas a cumplir con esta obligación, aunque tienen la opción de incorporarse de manera voluntaria si desean integrarse a las Fuerzas Militares.

La Ley 1861 de 2017 establece quiénes deben incorporarse, cuánto dura el proceso, cuáles son los beneficios y qué personas pueden quedar exentas. (Fuente: Representación creada con IA)

¿Cuánto dura el servicio militar obligatorio en 2026?

La duración del servicio militar está condicionada por el perfil del conscripto. En la mayoría de los casos, los jóvenes que han completado la educación secundaria prestan servicio durante un periodo de 12 meses, mientras que quienes no cuentan con el título de bachiller pueden cumplir un periodo de hasta 18 meses.

Durante el tiempo de servicio, los soldados realizan labores de apoyo a las Fuerzas Militares, que pueden incluir tareas de vigilancia, logística, seguridad y programas de apoyo comunitario.

¿Cuánto paga el gobierno por el servicio militar?

Los jóvenes que prestan servicio reciben una bonificación mensual, además de alimentación, alojamiento, dotación y atención médica durante el periodo de incorporación.

Al finalizar el servicio, los soldados también reciben un pago de licenciamiento y beneficios establecidos para facilitar su regreso a la vida civil.

¿Quiénes están exentos del servicio militar en Colombia?

La legislación colombiana establece diversas causales de exoneración del servicio militar. Entre ellas se encuentran personas con condiciones médicas que impidan cumplir las exigencias del servicio, padres de familia y ciudadanos que cumplan otras condiciones específicas establecidas por la ley.

También pueden aplicar algunas excepciones para integrantes de comunidades indígenas que cumplen los requisitos establecidos, miembros de comunidades religiosas reconocidas y otros grupos contemplados en la normativa.

En algunos casos, los ciudadanos pueden optar por la cuota de compensación militar para definir su situación sin prestar el servicio, según las condiciones establecidas por la ley.