El sitio web oficial de Loterías y Apuestas del Estado (LAE) ha publicado los números premiados del último sorteo del Bonoloto en España y la cantidad de euros que obtuvieron los ganadores. Durante el lunes, 11 de mayo de 2026, los números ganadores son 06 08 09 13 40 48, la cifra complementaria el 36 y el número de reintegro el 0. En la jugada del día, la categoría de seis aciertos tuvo 1 ganador con un premio de 2004089.94 euros y la de cinco aciertos más el complementario registró 2 ganadores con un galardón de 77075.48 euros. Para el sorteo del lunes, 11 de mayo de 2026, el Bonoloto recaudó un total de 5.098.981 euros de los cuales se repartieron a los ganadores del sorteo un total de1.402.219,8 euros en premios, según los datos compartidos por LAE. Aquellas personas interesadas en jugar a La Bonoloto tienen la opción de hacerlo en línea desde su casa. Asimismo, aquellos que prefieran la modalidad convencional, pueden dirigirse a alguno de los 11.000 establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, identificables por el logotipo de LAE. Las personas que deseen participar del juego deberán elegir entre los números 1 al 49 para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo. La cantidad de combinaciones dependerá del tipo de apuesta que realicen. La apuesta sencilla es solo para la jugada del día, el boleto semanal puede ser para dos, tres, cuatro, cinco, seis o siete sorteos y el múltiple para una o dos semanas. Los participantes que hayan ganado de premios de hasta 2000 euros podrán cobrar sus euros al día siguiente del sorteo en la Lotería y Apuestas del Estado presentando el resguardo del boleto en los puntos de venta oficiales. En caso de la variante semanal, se deberá esperar hasta la finalización de todos los sorteos de la semana para hacer efectivo el cobro. Sin embargo, para premios iguales o superiores a 2000 euros se pagan a través de las entidades financieras asociadas: Asegúrate de apostar solo el dinero que realmente puedas permitirte perder. Antes de comenzar, establece límites de tiempo y gasto y detente si sientes la necesidad de recuperar pérdidas o si experimentas ansiedad al jugar. Considera el juego como una forma de entretenimiento y no descuides tus responsabilidades. Si sientes que has perdido el control, no dudes en buscar ayuda contactando a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o a oficina@jugadoresanonimos.org.