La tormenta del siglo está en camino y todas estas zonas del país están bajo alerta meteorológica naranja

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 27 de junio

El clima en España se caracterizará por una situación de estabilidad, aunque el Cantábrico y Galicia experimentarán chubascos y precipitaciones débiles. En el resto del país, se prevén cielos poco nubosos o despejados, con algunas nubes altas y bajas en el área mediterránea.

Por la tarde, se desarrollará nubosidad en la Península, con chubascos y tormentas aisladas en el norte y otras áreas. En Canarias, habrá intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte, mientras que el sur estará mayormente despejado. Temperaturas máximas elevarán en la mayoría de la Península, salvo en ciertas zonas.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

El clima en Madrid se presentará con cielo despejado, temperaturas que oscilarán entre 19 y 36 grados y viento flojo variable, intensificándose por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados; nubosidad diurna en sierras orientales con chubascos ocasionales y tormentas; temperaturas en ascenso generalizado, localmente sin cambios; vientos flojos variables, ocasionalmente moderados de componente oeste en el litoral atlántico.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

En Cataluña habrá cielos poco nubosos o despejados, temperaturas sin cambios entre 17 y 38 °C y viento flojo variable al inicio y final del día, con sur flojo a moderado por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielos poco nubosos o despejados, aunque en la mitad oriental habrá nubosidad de evolución diurna, con posibilidad de chubascos dispersos y tormentas, especialmente en Cinco Villas. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 38 grados, con un ligero ascenso en algunas zonas. El viento será flojo a moderado del sureste, con intervalos de fuerte por la tarde en la depresión del Ebro y dirección variable en el resto de la región.

El clima en Asturias se presentará con intervalos nubosos y brumas en las áreas altas, especialmente al final del día. Se reportan posibles lluvias y chubascos por la tarde, con temperaturas mínimas que permanecerán estables o con ligero aumento y máximas que descenderán, oscilando entre 29 y 15 grados. El viento será flojo y variable, predominando del norte en las horas centrales.

Cómo estará el clima en España este martes 13 de enero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, con brumas matinales; temperaturas casi sin cambios (máx. 36 °C, mín. 18 °C); viento flojo del este y brisas costeras.

En Lanzarote y Fuerteventura, cielos poco nubosos con intervalos matinales en el norte y oeste, mientras que en las islas de mayor relieve habrá nubosidad diurna en el interior, con posibilidad de precipitaciones débiles. En el norte, cielos nubosos con probables lluvias débiles en medianías durante la noche y claros en Gran Canaria. El resto de la región se presentará poco nuboso o despejado. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 29 grados, con ligeros descensos en las máximas del norte y viento del noreste arreciando por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, mañana con nubes bajas y el resto del día poco nuboso o despejado, temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y viento flojo variable, predominando por la tarde el este con intervalos de moderado.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León se espera un día poco nuboso, con aumento de nubosidad y posibilidades de chubascos y tormentas, especialmente en el noroeste y norte; las temperaturas oscilarán entre los 12 y 38 grados, con vientos flojos del suroeste.

El clima en Albacete se presentará poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en el extremo oriental por la madrugada. Durante la tarde, se espera nubosidad de evolución en el cuadrante sureste, donde podrían ocurrir tormentas dispersas, especialmente en Alcaraz y Segura. Habrá calima en esta área. Las temperaturas mínimas aumentarán, excepto en el sureste donde se mantendrán estables y las máximas también aumentarán, alcanzando hasta 37 grados. El viento será flojo y variable, predominando la componente sur en horas centrales y con rachas más intensas por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos o despejados, temperaturas con pocos cambios (máxima 27 grados y mínima 19 grados) y vientos moderados de poniente amainando por la tarde.

Melilla: cielos poco nubosos o despejados con nubes altas al final, polvo en suspensión, vientos flojos variables y temperaturas en ligero ascenso (máx. 28 °C, mín. 23 °C).

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima mostrará intervalos nubosos con posibilidad de lluvias y tormentas por la tarde, temperaturas mínimas de 17 grados y máximas que no superarán 35 grados. Por otro lado,

El clima en Navarra se presentará con intervalos nubosos en la Vertiente Cantábrica y poco nuboso en el resto, con brumas y posibles lluvias tormentosas en el tercio norte. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 35 grados.

En La Rioja, poco nuboso con nubes altas por la mañana, aumentando la nubosidad y baja probabilidad de chubascos dispersos con tormenta; temperaturas sin cambios o en ligero ascenso y viento del sureste girando a noreste, flojo con intervalos moderados.