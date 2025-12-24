La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este miércoles 24 de diciembre

El clima en España se prevé inestable debido a las bajas presiones en el Mediterráneo occidental. Se anticipan cielos muy nubosos o cubiertos en la Península y Baleares, aunque al final del día se espera que en el suroeste se despeje. Las precipitaciones serán más frecuentes en el Cantábrico y el norte de Galicia, con posibilidad de tormentas en los litorales de Alborán y del mar Balear.

En las zonas montañosas, se prevé nieve débil a partir de los 1000-1200 metros. En Canarias, se espera un aumento de la nubosidad por la tarde, especialmente en el norte, con precipitaciones ocasionales moderadas y menos probables en el sur. También se anticipan nieblas persistentes en las montañas del norte peninsular y en áreas de ambas mesetas y del Ebro.

Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en la mitad sur, noreste peninsular y Baleares, mientras que en el resto se espera un ligero ascenso. Las máximas aumentarán en general, excepto en algunas zonas costeras y del alto Ebro. Habrá heladas moderadas en los Pirineos y débiles en otras áreas montañosas. El viento será del norte y nordeste, moderado en litorales y Castilla y León, con rachas fuertes en el tercio norte.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este miércoles?

Cielos nubosos en Madrid, con temperaturas entre 0 y 12 grados y probables nevadas en la Sierra por encima de 1000-1100 metros.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

El clima en Andalucía se presentará con cielos nubosos y chubascos dispersos, especialmente en el litoral mediterráneo, donde podrían ocurrir tormentas. La cota de nieve estará entre 1200-1400 metros y se esperan heladas débiles a moderadas en las sierras orientales. Las temperaturas oscilarán entre 0 y 17 grados, con vientos flojos del norte y dirección variable en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo nuboso y probabilidad de precipitaciones débiles en el Pirineo, valle de Arán y mitad oriental. La cota de nieve estará entre 1400-1600 m. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en el sur de Lleida y Tarragona, mientras que en el resto se mantendrán o ascenderán levemente, con máximas alcanzando los 15 grados. Se esperan heladas débiles a moderadas en el Pirineo y viento moderado del norte en el litoral norte de Girona.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo parcialmente nublado y baja probabilidad de lluvias débiles, especialmente en el Pirineo y el sur del sistema Ibérico. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en la depresión del Ebro, mientras que en el sistema Ibérico aumentarán levemente. Las máximas alcanzarán los 12 grados en algunas áreas, con heladas débiles a moderadas en el Pirineo y el sistema Ibérico. El viento será flojo del noroeste, aumentando a moderado en el valle del Ebro a partir del mediodía.

El clima en Asturias se presentará con cielo cubierto y abundante nubosidad, generando brumas y nieblas, especialmente en la Cordillera. Habrá precipitaciones, más intensas en la mitad oriental, con posibilidad de nieve por encima de 1400 metros. Las temperaturas oscilarán entre 12 y 4 grados, con mínimas en ascenso en la mitad oriental y heladas débiles en las cumbres. El viento será flojo de nordeste, moderado en el litoral.

Cómo estará el clima en España este miércoles 24 de diciembre (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

El clima se presentará con intervalos nubosos y chubascos ocasionales. Las temperaturas nocturnas descenderán, alcanzando mínimas de 2 grados, mientras que durante el día se espera un ligero ascenso, con máximas de 15 grados. El viento será flojo y variable, predominando del norte y nordeste por la mañana.

Intervalos nubosos en Lanzarote, Fuerteventura y el norte de las demás islas, con poco nuboso en el resto. Aumentará a nuboso o cubierto durante las horas centrales, con lluvias persistentes débiles a moderadas en las vertientes norte y oeste. Temperaturas entre 12 y 22 grados. Viento moderado del noroeste, aumentando por la tarde con rachas fuertes en cumbres de Tenerife.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo nuboso en la Comunidad Valenciana con probabilidad de chubascos débiles, temperaturas entre 0 y 16 grados y viento flojo a moderado.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso con precipitaciones débiles dispersas, más intensas en el extremo norte, con una cota de nieve entre 1000 y 1400 metros, brumas y bancos de niebla en el sur y zonas de montaña; las temperaturas oscilarán entre -1 grados como mínima y 11 grados como máxima, con heladas en zonas altas y vientos flojos del nordeste y norte, con intervalos de moderado.

Cielos nubosos en el tercio sur y norte, con intervalos nubosos en el resto. Se esperan precipitaciones débiles en el nordeste, que podrían ser de nieve por encima de 1100-1200 metros. Habrá brumas y nieblas matinales en zonas altas del sistema Ibérico. Las temperaturas mínimas descenderán a -2 grados en Albacete, mientras que las máximas ascenderán hasta 11 grados. Se prevén heladas débiles en La Mancha y el Sistema Ibérico, con viento flojo del norte.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

Cielos nubosos con chubascos ocasionales en Madrid, temperaturas entre 11 y 15 grados y vientos moderados que disminuirán por la tarde. Por otro lado, cielos nubosos en Melilla con chubascos y posibles tormentas, temperaturas entre 11 y 16 grados y vientos moderados del oeste.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielo cubierto con brumas y nieblas en la mitad sur, lluvias débiles en la mitad norte por la tarde, cota de nieve descendiendo a 700 metros, temperaturas mínimas de 2 grados y máximas de 11, con viento flojo del norte. Por otro lado, cielos nubosos en Navarra, con brumas y nieblas en las montañas, probables lluvias débiles en el noroeste y temperaturas entre -2 y 7 grados.

El clima en La Rioja será nuboso con precipitaciones débiles, más intensas en el oeste y la sierra, con temperaturas sin cambios y posibilidad de heladas débiles.