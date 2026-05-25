El tiempo en España durante este lunes, 25 de mayo de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por chubascos.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 25 de mayo

El clima en España se caracteriza por una inestabilidad en el noroeste peninsular debido a una dana madura. Habrá intervalos de nubes medias y altas, con chubascos y tormentas fuertes en Galicia, Asturias y el noroeste de Castilla y León, además de algunos chubascos aislados en el Pirineo.

El resto del país estará bajo la influencia de altas presiones, con cielos despejados en los archipiélagos y algo de nubosidad en la Península. Se prevén temperaturas elevadas en gran parte del territorio, especialmente en Canarias, donde se superarán los 34-36 grados.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

En Madrid, poco nuboso con intervalos de nubes altas, temperaturas sin cambios entre 14 y 33 grados (máximas anormalmente altas) y viento flojo del este con predominio sureste desde el mediodía.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Tiempo estable con cielos poco nubosos y temperaturas sin cambios; vientos flojos en general, con intervalos moderados en el litoral mediterráneo oriental y sierras Béticas occidentales y Levante fuerte con rachas muy fuertes en Cádiz.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes en el Pirineo por la tarde, donde podrían ocurrir chubascos dispersos. Las temperaturas oscilarán entre 14 grados de mínima y hasta 36 grados de máxima, siendo significativamente altas en la Depresión Central de Lleida. El viento será flojo con dirección variable al principio y al final del día, aumentando a sureste moderado durante las horas centrales.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso o despejado y algunas nubes en el Pirineo y sistema Ibérico por la tarde, donde no se descartan chubascos dispersos. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente en el sur, mientras que se mantendrán estables en el resto, con máximas que alcanzarán los 34 grados en la Depresión del Ebro, lo que las hará significativamente altas para la época del año. El viento será flojo al inicio y final del día y moderado del sureste en horas centrales.

El clima en Asturias se presentará con intervalos de nubes medias y altas y en el litoral, nubes bajas con brumas y posibles nieblas. Se esperan chubascos y tormentas en la Cordillera por la tarde y temperaturas que oscilarán entre 33 y 14 grados, con un ascenso notable en el litoral oriental. El viento será flojo, variable en el interior y del este en el litoral, girando a componente oeste desde el mediodía.

Cómo estará el clima en España este lunes 25 de mayo (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, con baja probabilidad de bancos de niebla aislados. Temperaturas con pocos cambios (máx 29°C, mín 10°C). Viento flojo del nordeste y brisas costeras.

Poco nuboso en las costas del norte, con calima ligera en la provincia oriental y Tenerife, especialmente hacia el este. Se prevén temperaturas en ascenso, alcanzando o superando los 34 ºC en Lanzarote y Fuerteventura y en medianías y cumbres de Gran Canaria. En general, se espera un máximo de 30 grados y un mínimo de 17 grados en la región. Viento flojo del noroeste en Lanzarote y Fuerteventura y del norte en el resto, más intenso en algunos extremos.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, cielo poco nuboso o despejado, mínimas sin cambios o en ligero descenso en el norte y en ligero ascenso en el sur, máximas sin cambios o en leve descenso y viento variable, tendiendo a este flojo a moderado en las horas centrales.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León predominarán cielos poco nubosos o con intervalos nubosos y nubosidad de evolución, con chubascos dispersos y tormentas probables en el noroeste y no descartadas en el resto; temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso, máximas sin cambios y viento del este o variable, flojo a moderado.

Cielo poco nuboso con nubes altas y algo de evolución en el tercio occidental y norte de la Ibérica; temperaturas casi sin cambios, con máximas aún muy altas en la mitad occidental; viento flojo del este y sureste, con intervalos moderados en La Mancha.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas, temperaturas sin cambios (máxima 22 °C y mínima 18 °C) y vientos flojos a moderados de levante.

En Melilla, intervalos de nubes bajas que se irán despejando por la tarde, con temperaturas entre 18 y 23 grados y vientos flojos de componente este.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, mínimas en ascenso (notable en Vizcaya y litoral de Guipúzcoa), máximas al alza en los litorales y con pocos cambios en el resto, con viento flojo a moderado de sureste y sur. Por otro lado,

El clima en Navarra será poco nuboso, con temperaturas mínimas en ligero ascenso de 14 grados y máximas alcanzando los 30 grados y vientos flojos de sureste.

En La Rioja, poco nuboso con evolución y chubascos dispersos con tormenta, 17–35 °C y viento del sureste flojo a moderado.