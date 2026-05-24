La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este domingo 24 de mayo

El clima en España se verá influenciado por la dana en el cuadrante noroeste peninsular, donde se esperan chubascos y tormentas, incluso granizo en algunas áreas. En el resto del país, dominarán las altas presiones, con cielos despejados o poco nubosos y brumas en litorales y el alto Ebro.

Las temperaturas aumentarán en Canarias y en el cuadrante noroeste, mientras que las mínimas subirán en la meseta sur y Andalucía. Los valores seguirán elevados, superando los 34-36 grados en amplias zonas. El viento será moderado en litorales y se prevén rachas fuertes en el Estrecho.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este domingo?

En Madrid, intervalos de nubes altas y posibilidad de chubascos dispersos, con temperaturas entre 16 y 33 grados y viento flojo de componente este.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

En Andalucía habrá cielos poco nubosos con nubes altas; mínimas en ligero ascenso o sin cambios y máximas estables o en leve descenso, vientos flojos variables con predominio del este y Levante fuerte en el Estrecho con rachas ocasionalmente muy fuertes.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

Cielo despejado en Cataluña, con algunas nubes en el Pirineo por la tarde y posibilidad de chubascos con tormenta. En el litoral sur, intervalos de nubes bajas y niebla por la mañana y al anochecer. Temperaturas máximas de 35 grados y mínimas de 14, con viento flojo variable, aumentando a sureste al mediodía.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo despejado o poco nuboso, aunque por la tarde se podrán desarrollar algunas nubes en el Pirineo y el sistema Ibérico, donde no se descartan chubascos dispersos con posibilidad de tormenta. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 35 grados, con máximas notablemente altas para la temporada. El viento será flojo y variable por la mañana, cambiando a sureste al mediodía.

En Asturias, el clima se presentará con cielos nubosos y brumas en el litoral occidental por la mañana. Se anticipan chubascos y tormentas, especialmente en la Cordillera por la tarde, con posibilidad de granizo. Las temperaturas mínimas estarán entre 12 y 30 grados, con un ligero ascenso en las máximas y vientos flojos del este en el litoral.

Cómo estará el clima en España este domingo 24 de mayo (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, temperaturas con pocos cambios (máxima 30 °C y mínima 11 °C). Viento flojo del nordeste con brisas costeras.

Intervalos nubosos en zonas bajas del norte, predominando el poco nuboso en horas centrales. Poco nuboso o despejado en el resto con intervalos de nubosidad alta. Calima afectando principalmente a las islas orientales. Temperaturas en ascenso, con máximas que pueden superar los 34 ºC en interior de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura y los 30 ºC en medianías de las islas occidentales. Viento moderado del nordeste en zonas bajas y flojo a moderado del este y sureste en medianías, con ocasiones de viento fuerte. La temperatura máxima será de 33 grados y la mínima de 15 grados.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo despejado o poco nuboso en la Comunidad Valenciana, con nubes bajas y niebla costera al amanecer, temperaturas sin cambios y viento flojo variable en calma a primeras y últimas horas, tendiendo a este al mediodía.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León se espera un clima con intervalos nubosos y algunas nubes de evolución, chubascos dispersos con tormenta, especialmente en el cuadrante noroeste, donde podrían ser fuertes y con granizo; las temperaturas oscilarán entre los 12 grados de mínima y los 34 grados de máxima, con un ascenso de las temperaturas en el oeste y un viento de este o variable, flojo a moderado, acompañado de rachas fuertes o muy fuertes en las tormentas.

El clima se presentará con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución en zonas de sierra, con chubascos dispersos y tormentosos por la tarde en el noreste. Se esperan cielos turbios por calima en el oeste de la Comunidad. Las temperaturas mínimas estarán en ligero ascenso, mientras que las máximas se mantendrán en valores anormalmente altos, alcanzando hasta 35 grados. El viento será flojo de este y sureste, con intervalos moderados en La Mancha desde la mañana.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá intervalos nubosos, temperaturas sin cambios (máx. 23 °C y mín. 18 °C) y vientos flojos de levante, ocasionalmente moderados.

En Melilla habrá intervalos de nubes bajas, vientos flojos de componente este y temperaturas sin cambios, con máxima de 23 grados y mínima de 19.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Cielo poco nuboso con nubes altas y brumas interiores de madrugada; mínimas sin cambios, máximas en aumento en el norte y ligero ascenso en el sur, con viento flojo del sur girando a este al mediodía.

En La Rioja, intervalos nubosos con chubascos y tormentas dispersas (posible granizo en la sierra), temperaturas sin cambios y viento del sureste flojo a moderado, racheado en tormentas.