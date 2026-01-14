La novedosa paleta de maquillaje de Mercadona en tendencia: contiene sombras de ojos pigmentadas por menos de 7 euros. (Fuente: Freepik)

Mercadona ha vuelto a marcar tendencia en el mundo de la cosmética con un lanzamiento que ya despierta interés entre los amantes del maquillaje. Se trata de una nueva paleta de sombras de ojos e iluminadores de su línea Deliplus, que combina tonos románticos, alta pigmentación y un precio accesible, posicionándose como una de las opciones más buscadas del momento.

La cadena de supermercados, una de las principales compañías físicas y online de España, refuerza así su apuesta por el cuidado personal. Con una amplia presencia en el mercado, Mercadona continúa ampliando su catálogo beauty con productos pensados para responder a las necesidades reales de sus clientes.

¿Cómo es la paleta de sombras e iluminadores Pink Romance?

Pink Romance forma parte de las nuevas paletas Nude Romance y Pink Romance, creadas para realzar la mirada en cualquier ocasión.

Diseñada para quienes buscan un estilo femenino y moderno, esta paleta apuesta por una gama de tonos rosados que permite crear looks naturales o más intensos, tanto de día como de noche.

La novedosa paleta de maquillaje de Mercadona contiene sombras de ojo pigmentadas. Mercadona

¿Cómo está compuesta la paleta de sombras?

Contiene 12 sombras de ojos altamente pigmentadas

Incluye 8 sombras mates y 4 satinadas

Gama de tonos rosados, desde los más suaves hasta los más intensos

2 iluminadores faciales rosados que aportan luz y frescura al rostro

Características

Textura cremosa que facilita un difuminado impecable

Apta para pieles sensibles, gracias a la selección de ingredientes suaves

Ideal para looks femeninos, modernos y con un aire romántico

La novedosa paleta de maquillaje de Mercadona contiene sombras de ojo pigmentadas se consigue por menos de 7 euros. Mercadona

¿Cómo comprar la paleta de sombras de maquillaje?

La paleta de sombras de ojos e iluminadores Pink Romance Deliplus se vende por 6,50 euros en España, lo que la convierte en una opción accesible dentro del maquillaje en tendencia.

De ese modo, este producto puede adquirirse en las tiendas físicas de Mercadona o a través de su sitio web, hasta agotar stock.