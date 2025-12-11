La DGT estableció que será obligatorio el uso de la luz V16 para señalizar averías y accidentes en carretera.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado una nueva normativa que cambiará la forma en que los conductores señalizan las emergencias en carretera. Este cambio implica la sustitución de los tradicionales triángulos de emergencia por un nuevo dispositivo: la luz V16.

A partir del 1 de enero de 2026, será obligatorio contar con este accesorio en todos los vehículos que circulen en España, lo que convierte su compra en un paso imprescindible para los conductores que quieran cumplir con las regulaciones.

Los triángulos de emergencia quedarán obsoletos, siendo reemplazados por una tecnología más segura y moderna. (Foto: Shutterstock)

DGT: ¿qué es la luz V16 y por qué será obligatoria?

La luz V16 es un dispositivo luminoso diseñado para señalizar vehículos inmovilizados en situaciones de emergencia, ofreciendo ventajas significativas en comparación con los triángulos de emergencia.

Este accesorio, que se coloca fácilmente en el techo del coche, emite una luz intermitente, que es visible hasta un kilómetro de distancia, incluso en condiciones adversas como lluvia o niebla.

Una de las principales razones de su obligatoriedad es su capacidad para reducir el riesgo de atropellos. Al no ser necesario abandonar el coche para colocarla, la luz V16 protege tanto a los conductores como a los peatones en situaciones de emergencia.

Además, las versiones homologadas estarán conectadas a la plataforma DGT 3.0, enviando la ubicación del vehículo en tiempo real a los servicios de emergencia, lo que agiliza las respuestas y mejora la seguridad en carretera.

Este dispositivo ofrece mayor alcance visual y conexión en tiempo real con la plataforma DGT 3.0.(Foto: Shutterstock)

Con un coste aproximado de 50 euros, las luces V16 homologadas representan una inversión asequible y necesaria para los conductores en España.

¿Cómo prepararse para la nueva normativa de la DGT?

Para cumplir con esta normativa, los conductores deben asegurarse de adquirir un modelo de luz V16 homologado antes de la fecha límite. Es importante verificar que el dispositivo incluya conectividad con la plataforma DGT 3.0, ya que solo estas versiones serán válidas a partir de 2026.

Además, la DGT recomienda familiarizarse con el uso de la luz V16 para garantizar su correcta activación en caso de emergencia. Este dispositivo es fácil de usar y puede almacenarse cómodamente en la guantera del coche.