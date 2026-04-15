La jornada del miércoles estará marcada por un escenario mayormente estable en gran parte de España, aunque con focos de inestabilidad en el norte y fenómenos como nieblas, brumas y calima en distintas regiones. Mientras las temperaturas avanzan en ascenso, algunos puntos del país registrarán lluvias débiles y reducción de visibilidad. El contraste geográfico será clave. El noroeste peninsular concentrará la mayor presencia de precipitaciones, mientras que en Canarias aparecerá la calima y en amplias zonas interiores dominarán las nieblas matinales. No se descartan episodios puntuales de tormenta débil en áreas de montaña, aunque sin carácter generalizado. En Galicia y el área cantábrica, la llegada de un frente dejará cielos nubosos con lluvias débiles, sobre todo en zonas costeras y de montaña. En paralelo, el interior peninsular, especialmente en el cuadrante noroeste, registrará brumas y bancos de niebla durante las primeras horas del día, con una mejora progresiva hacia el mediodía. En Canarias, la situación estará condicionada por la presencia de calima ligera, que podría reducir la visibilidad, especialmente en Lanzarote y Fuerteventura. A esto se suman intervalos nubosos y la posibilidad de lluvias débiles y dispersas en zonas de medianías, en un contexto dominado por los vientos alisios. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el norte y noroeste peninsular. Galicia será la comunidad más afectada, con lluvias débiles que tenderán a remitir con el paso de las horas. En Asturias, Cantabria y zonas del País Vasco, no se descartan chubascos dispersos, aunque de baja intensidad. En áreas de montaña del norte, como la cordillera Cantábrica, podrían desarrollarse nubes de evolución que deriven en alguna tormenta aislada. Sin embargo, no hay previsión de episodios de granizo ni de fenómenos severos asociados a estas precipitaciones. En el resto del país, la probabilidad de lluvia será muy baja, con cielos mayormente despejados o con intervalos nubosos sin consecuencias. La estabilidad dominará especialmente en el centro, este y sur peninsular. Las nieblas y brumas serán protagonistas en buena parte del interior peninsular durante la mañana. Castilla y León, Navarra, La Rioja y zonas del valle del Ebro registrarán bancos de niebla que podrían afectar la visibilidad en primeras horas del día. También se prevén episodios de niebla en puntos de Castilla-La Mancha, Madrid y el bajo Guadalquivir, aunque tenderán a disiparse con rapidez a medida que avance la jornada. Estas condiciones serán más persistentes en zonas altas y valles. Por su parte, Canarias presentará un fenómeno distinto: la calima ligera. Este polvo en suspensión afectará principalmente a las islas orientales, con impacto leve pero perceptible en la calidad del aire y la visibilidad, en combinación con intervalos nubosos y vientos intensos en algunas vertientes.