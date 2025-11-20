José Elías, empresario, lo confirma: “Montar un supermercado La Sirena cuesta 300.000 euros. Y solo me deja 30.000 euros de beneficio”.

Hace un año, José Elías viajó más allá del Círculo Polar Ártico para pescar bacalao junto al equipo de La Sirena. Ese recorrido le dio acceso directo a todo el proceso: la captura del pescado a 2 grados, las temperaturas bajo cero, la presión física y mental, y la forma en que el producto termina procesado y distribuido.

El pasado 17 de noviembre, el empresario ha publicado en X una radiografía de su cadena de congelados, La Sirena: el coste de abrir una franquicia, el salario que paga, las bajas laborales y el beneficio final que, aunque pueda parecer pequeño, sostiene toda la estructura.

El empresario sintetiza su experiencia en cifras, tanto la dirección de casi 300 supermercados en toda España, como la gestión de salarios y beneficios.

“Invierto 300.000 euros. Contrato a cuatro personas. Sé que una de cada diez tiendas acabará cerrando. Y que, de media, el 7% de los empleados estará de baja (y seguiré pagando sus sueldos). Cuando lo explicas así, muchos entienden el riesgo”, afirma el empresario.

Tener un negocio de tal magnitud es multiplicar el beneficio. “300.000 euros x 300 supermercados = 9 millones de euros. Entonces te sueltan: ¿Para qué necesitas ganar tanto dinero? Pues para poder asumir 300 inversiones de 300.000 euros, gestionar 1200 personas y resolver 300 problemas distintos cada día. Detrás de cada euro de beneficio hay riesgo, estrés y decisiones difíciles“.

“Cuando alguien dice que los empresarios ganamos demasiado, yo pienso lo mismo siempre: no tienen ni idea de lo que cuesta mantener todo esto en pie”, señala.

Detrás de esas cifras hay personas: un total de 1200 familias, según ha destacado Elías, y 300 localidades con un punto de venta de congelados que ofrece carne, pescado, verduras, helados, platos preparados y precocinados.

Cabe destacar que La Sirena no es su única actividad empresarial; es una de las que genera beneficios y le permite ampliar su presencia en otros sectores y aumentar sus inversiones, como explicó recientemente al detallar cuánto dinero mantiene en el banco y cuál es su destino.