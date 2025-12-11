Esta furgoneta camper de Iveco es ideal para viajes largos: la van está equipada con ducha, cocina y zonas de descanso. (Fuente: Iveco).

La nueva IVECO Daily Camper llega al mercado español completamente renovada, ofreciendo un equilibrio perfecto entre versatilidad, seguridad y confort.

Este furgón está pensado para quienes desean explorar sin restricciones, disfrutar de la naturaleza y sentirse como en casa. Con equipamiento completo, se convierte en una opción ideal para vacaciones prolongadas y viajes de aventura.

Disponible desde 65.196 euros para la versión con techo fijo y 70.696 euros con techo elevable, la Daily Camper combina diseño interior funcional y soluciones de seguridad avanzadas.

Iveco Daily Camper: ¿cómo está compuesto su motor?

La Daily Camper está impulsada por un motor F1A de 2,3 litros, homologado para vehículos Heavy Duty, que entrega una potencia de 156 CV y un par motor de 380 Nm.

Su exclusivo cambio automático Hi-Matic de 8 velocidades proporciona una conducción suave y eficiente, con modos ECO y POWER y función Start & Stop, ofreciendo comodidad, ahorro de combustible y seguridad en todo tipo de recorridos.

La Daily Camper cuenta con un kit de ducha exterior con manguera de 2 metros en la parte trasera. (Fuente: Iveco).

Iveco Daily Camper: equipamiento y diseño interior

Pensado para sentirse como en casa, la Daily Camper combina funcionalidad y confort :

Piso en suelo técnico y forrado interior en ABS con poliuretano de alta densidad.

Mobiliario en madera de chopo y PVC: armarios, repisas, encimera para cocina, fregadero y frigorífico.

Mesa extensible con asientos giratorios para cuatro personas.

Cabina de baño completa con WC y lavabo.

Kit de ducha exterior con manguera de 2 metros en la parte trasera.

Zona de dormitorio con cama principal sobre baúl y segunda cama plegable.

Cocina equipada con combi de 2 fuegos, fregadero y nevera empotrable de 75 L.

Iveco Daily Camper: tecnología y seguridad avanzada

La Daily Camper combina innovación y protección para disfrutar de la carretera sin preocupaciones:

Airbags para conductor y pasajero, columna de dirección deformable y cinturones ajustables.

Asistente de Viento Lateral y control de crucero para máxima estabilidad.

Freno de estacionamiento eléctrico y cámara trasera de serie.

Sistema eléctrico inteligente con baterías AGM, convertidor 12/220V y panel solar de 150W.

Conectividad y confort mediante iluminación LED eficiente, cuadros de mando electrónicos y control integral de climatización.

Sistemas de seguridad ESP9

ASR : evita que las ruedas motrices derrapen en aceleraciones.

MSR : reduce el par motor al pisar el embrague, evitando bloqueos inesperados.

HBA : incrementa la fuerza de frenado durante frenadas de emergencia.

Hill Holder (Salida en rampa asistida) : mantiene el vehículo detenido en pendientes para evitar retrocesos.

LACA : reconoce la distribución de carga longitudinal y ajusta la estabilidad.

TSM : detecta tráileres y adapta el control electrónico de estabilidad.

HRB : incrementa la fuerza de frenado trasero en frenadas de emergencia.

HFC : ajusta la presión de frenos ante sobrecargas para mayor precisión.

RMI y ROM: mitigan situaciones de “vuelo” o pérdida de control durante maniobras extremas o casi estacionarias.

Con todas estas características, la IVECO Daily Camper se presenta como un furgón líder en el mercado de vehículos camper, ideal para quienes buscan libertad, confort y seguridad en cada viaje sobre ruedas.