La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) estipula que cualquier recuperación anticipada de la vivienda debe estar debidamente justificada y contemplada en el contrato, con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica del inquilino y minimizar los conflictos relacionados con desalojos o reclamaciones infundadas. Dicha exigencia asegura que ambas partes tengan conocimiento desde el inicio de las condiciones bajo las cuales podría adelantarse la finalización del arrendamiento. El debate sobre los derechos de inquilinos y propietarios en España ha resurgido con fuerza tras la confirmación de un aspecto fundamental de la LAU: un arrendador no puede recuperar la vivienda antes de la finalización del contrato, salvo en los casos previstos por la ley y, en particular, cuando una causa de necesidad haya sido acordada de manera expresa y por escrito en el propio contrato. Además de esta restricción para los arrendadores, la normativa también define con claridad los derechos de privacidad del inquilino, lo que impide que el propietario acceda a la vivienda sin consentimiento expreso. En caso de incumplimiento, se establecen responsabilidades legales y sanciones que refuerzan la protección del arrendatario. La normativa es precisa: el arrendador no tiene la facultad de exigir la devolución del inmueble antes de que finalice el plazo acordado, a menos que se haya estipulado por escrito en el contrato alguna de las causas permitidas por la LAU para la recuperación anticipada, como la necesidad del propietario o de ciertos familiares directos, siempre cumpliendo con los requisitos temporales y de preaviso que establece la ley. Es esta última la que establece de manera efectiva cuándo puede un propietario recuperar una vivienda arrendada y qué límites no puede sobrepasar durante la vigencia del contrato. A pesar de que los artículos 7 y 9 de la Ley de Propiedad Horizontal regulan exclusivamente las obligaciones y limitaciones de los propietarios en el contexto de una comunidad, el marco general que establecen sobre el respeto a la propiedad y a los derechos de terceros se complementa, en el ámbito del alquiler, con las disposiciones de la LAU. Si bien hacen referencia principalmente a los derechos y limitaciones de los propietarios dentro de una comunidad, sientan las bases de lo que se entiende legalmente por respeto a la propiedad y a los derechos individuales, trasladado también al ámbito del alquiler mediante la Ley de Arrendamientos Urbanos. “Son obligaciones de cada propietario: (.) Respetar las instalaciones generales de la comunidad y demás elementos comunes, ya sean de uso general o privativo, estén o no incluidos en su piso o local, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando en todo momento que se causen daños o desperfectos.” detalla en el BOE la Ley de Propiedad Horizontal art. 9. La ley protege de manera especial la intimidad del arrendatario. El propietario no puede acceder a la vivienda sin autorización, incluso aunque se trate de su propiedad. El Tribunal Supremo ha reiterado en varias ocasiones que el domicilio arrendado goza de la misma protección constitucional que cualquier vivienda habitual. Con estas medidas, el Gobierno busca dar mayor estabilidad al mercado del alquiler, garantizar un entorno más transparente, donde las condiciones estén claramente definidas desde el inicio y donde la privacidad de los arrendatarios quede plenamente protegida. El inquilino tiene derecho a disfrutar de la vivienda con plena tranquilidad mientras dure el contrato. Cualquier intento del casero de entrar sin permiso se considera una violación de la privacidad y puede tener consecuencias legales graves. Los especialistas en derecho inmobiliario siempre recomiendan: En caso de que un arrendador intente recuperar la vivienda sin que dicha cláusula esté estipulada en el contrato, el inquilino tiene la opción de recurrir a la vía judicial para hacer valer sus derechos.