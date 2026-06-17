Este miércoles 17 de junio, los astros prometen grandes sorpresas para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo están bajo la influencia de movimientos astrales que cada día subordinan su día a día.

¿Quieres saber lo que te los austros auguran hoy? A continuación, descubre los augurios para cada uno de los signos del zodiaco.

La predicción del horóscopo para Libra este miércoles

Aléjate de las personas que no suman nada a tu vida. Identifica a las amistades que te transmiten buena energía y te hacen sentir a gusto y prioriza vínculos sanos y poco exigentes. No estás obligado a mantener aquello que ya no te sirve.

Horóscopo del día (foto: Freepik).

Libra: ¿cómo te irá en el trabajo este miércoles?

En el trabajo, Libra, te irá mejor hoy si te alejas de colegas que drenan tu energía. Enfócate en tareas clave y rodéate de quienes aportan claridad y buena disposición.

Selecciona con cuidado las colaboraciones y pon límites a exigencias que no suman. No mantengas dinámicas que ya no te aportan y cerrarás el día con productividad y calma.

¿Cómo le irá en el amor a Libra este miércoles 17 de junio?

Hoy, Libra, tu magnetismo se nota: un encuentro casual puede volverse coqueteo sincero; expresa lo que sientes con tacto.

Eres especialmente compatible con Géminis, porque su comunicación ágil y curiosa acompasa tu búsqueda de armonía y mantiene el vínculo ligero y equilibrado.

La predicción de los astros para Géminis (foto: Pexels).

¿Cómo es la personalidad de los Libra?

Libra es diplomático, sociable y busca la armonía en todo. Aprecia la belleza, la elegancia y el intercambio de ideas.

Valora la justicia y la cooperación, aunque le cuesta decidir. Sabe mediar y crear paz en sus relaciones.

Con estas claves celestes, Libra , cierras la jornada con equilibrio y optimismo: mantén la mirada abierta a las oportunidades y deja que tu intuición guíe tus próximos pasos; vuelve cada día a nuestras noticias para seguir desvelando lo que el universo prepara para ti y no perderte ningún detalle de tu futuro.

Consejos de hoy para Libra

Apártate hoy de quienes no te aportan nada y protege tu equilibrio. Rodéate de amistades que te den buenas vibraciones y te hagan sentir en paz. Suelta vínculos que ya no son válidos y cultiva relaciones sanas y ligeras.