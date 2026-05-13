Hoy miércoles 13 de mayo los astros prometen imprevistos para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los astros. A continuación, la predicción de tu signo del zodíaco para que no sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. Un golpe de suerte te sorprenderá cuando menos lo imagines y volverás a confiar en ti mismo. Lo celebrarás junto a alguien a quien quieres mucho y esa persona te revelará algo que desconocías y que te dejará sumido en una profunda melancolía. Capricornio: en el trabajo tendrás un golpe de suerte en el momento menos esperado que reavivará tu confianza. Podría traducirse en un reconocimiento o en una puerta que se abre. Más tarde celebrarás con alguien muy querido, cuya confesión te dejará melancólico. Esa emoción podría bajarte el ritmo, así que organiza tus tareas y date un respiro. Hoy, Capricornio brillará en el amor si expresa con calma lo que siente; un gesto sencillo puede acercar a alguien especial. Evita el control: la ternura gana terreno. Es muy compatible con Tauro, porque comparten estabilidad, metas claras y paciencia. Esa sintonía facilita acuerdos y un vínculo confiable. Capricornio es disciplinado, ambicioso y paciente; persigue sus metas con constancia y una ética de trabajo impecable. Suele ser reservado y pragmático, valora la estabilidad y la responsabilidad y muestra lealtad firme a quienes ama. Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Capricornio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Agradece la buena suerte y canalízala en una meta concreta sin perder tu disciplina capricorniana. Celebra con calma, escucha con empatía y marca límites si te pesa lo que oigas. Si llega la melancolía, date espacio para sentir, vuelve a tus rutinas de cuidado y recuerda tus logros.