Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con sorpresas que nos tambalean. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia de la alineación de los planetas Venus y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres conocer lo que los astros auguran a tu signo hoy, lunes 18 de mayo? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. Evita ser demasiado crítico con las personas cercanas y contigo mismo. Si te pasas, solo acumularás estrés y negatividad, justo lo que menos necesitas ahora. Deja que las cosas fluyan y, si hay algo que no te agrada, no le des más vueltas. En el trabajo, Cáncer, te irá mejor si moderas la crítica, contigo y con otros. Al soltar tensión, el ambiente se vuelve más amable y productivo. Deja que las tareas fluyan y no insistas en lo que te molesta. Así conservarás energía y cerrarás el día con pequeños logros. Hoy, Cáncer vibra con ternura en el amor: una charla sincera o un detalle afectuoso puede acercarte mucho. Evita suposiciones; respira y deja que tu intuición marque el ritmo. Tu mayor compatibilidad hoy es con Escorpio, que entiende tu mundo emocional y te ofrece seguridad. Juntos fluyen con intensidad y crean confianza profunda. Cáncer es sensible, empático e intuitivo; valora el hogar y la familia por encima de todo. Protege a quienes ama y ofrece apoyo emocional sincero. Puede ser reservado y cambiante en el ánimo, pero es leal y perseverante. Su imaginación creativa lo guía, junto con una fuerte intuición. Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Cáncer. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que tomes un día maravilloso. Háblate con amabilidad, Cáncer y suaviza la autocrítica. Deja que el día fluya sin forzar nada y respira cuando algo no salga como esperabas. Si algo te incomoda, no te enganches: cambia de foco y protege tu paz.