Hallazgo arqueológico en China: desentierran más de 4000 reliquias y hallan ocho ciudades antiguas cerca de Pekín. Fuente: Shutterstock.

Un equipo de arqueólogos chinos ha descubierto o en la Xiong’an New Area, al norte de Pekín, las ruinas de ocho antiguas ciudades que datan de hace más de 2000 años, en un hallazgo que revela la profunda historia urbana de la región próxima a la capital china.

Según la agencia oficial Xinhua, los restos más antiguos corresponden a dos asentamientos de la época de los Estados Combatientes (475-221 a.C.), dentro de una investigación arqueológica iniciada en 2017. (475-221 a.C.).

Descubrimiento arqueológico en China: hallan ciudades antiguas con reliquias milenarias

Las reliquias conocidas como Nanyang y su entorno abarcan casi 18 kilómetros cuadrados, con hallazgos que se extienden desde el Neolítico hasta las dinastías Song y Jin, con una antigüedad de hasta 3.000 años.

En el área de Xiong’an, una zona de desarrollo urbanístico impulsada para descongestionar Pekín, se identificaron dos ciudades antiguas: Anzhou y Xiongzhou.

Descubrimiento arqueológico: encuentran en China una ciudad oculta llena de tesoros con más de 2000 años de antigüedad. Imagen: archivo.

De Xiongzhou todavía se conservan tramos de sus murallas, mientras que en Anzhou se registraron hasta tres kilómetros de fortificaciones, algunas de hasta dos metros de altura.

Detalles del hallazgo arqueológico en Xiong’an

Desde 2017, el equipo arqueológico realizó una investigación exhaustiva de vestigios culturales en un área de 1770 kilómetros cuadrados, como parte del desarrollo de Xiong’an.

Hasta 2024 (último dato oficial difundido), los arqueólogos excavaron más de 20.000 metros cuadrados y recuperaron más de 4000 reliquias culturales, entre ellas bronces, jade, porcelana y cerámicas. A enero de 2026, no hay una actualización pública confirmada que eleve esas cifras, por lo que se mantiene el dato más reciente disponible.

“Esta zona no era una hoja en blanco cuando comenzó su plan de desarrollo urbanístico”, señaló Lei Jianhong, líder del equipo del Instituto Provincial de Reliquias Culturales y Arqueología de Hebei, al destacar que se trata de un área con una larga historia cultural.

Con información de EFE.